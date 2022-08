Startseite/Welt/ Shaq vergleicht Kevin Durant mit einem Architekten, der ein neues Haus kaufen möchte Shaq vergleicht Kevin Durant mit einem Architekten, der ein neues Haus kaufen möchte

Shaquille O’Neal trat am Dienstag in der Rich Eisen Show auf. Nachdem er sich an den großen Bill Russell erinnert hatte, fragte Eisen Shaq nach seinen Gedanken über die Situation mit Kevin Durant. O’Neal sagte, dass die Boston Celtics unter keinen Umständen Jaylen Brown gegen Durant eintauschen sollten und erklärte dann, warum Durant in Brooklyn bleiben wollen sollte.

„Wenn du ein Haus baust, solltest du darin wohnen. Du warst derjenige, der den Architekten engagierte. Du warst derjenige, der den anderen bekam Architekt aus Philadelphia, also sollten Sie als Leiter dafür sorgen, dass es funktioniert. Wenn Sie es nicht zum Laufen bringen wollen, kaufen Sie wohl ein anderes Haus. Ich weiß, dass er wahrscheinlich versuchen wird, an einen Konkurrenten zu kommen. Das ist einfacher Weg.“

Dies ist eine verwirrende Analogie, weil Nun, die Leute bauen Häuser und ziehen dann ziemlich häufig in andere Häuser. Vermutlich hat Shaq, der ziemlich reich ist und professionell in sechs verschiedenen Städten gespielt hat, genau das mehrmals getan.

Nicht dass das was ausmacht. Er versucht, seinen eigenen Busfahrer-Moment zu haben. Er denkt, Durant sollte es durchstehen und versuchen, es in Brooklyn zum Laufen zu bringen. Legen Sie sich in das Bett, das Sie in dem Haus gemacht haben, das die Architekten sozusagen für Sie entworfen haben. Ich kann es kaum erwarten zu hören, was Durant über Shaqs Haus zu sagen hat.

