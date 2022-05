Startseite/Welt/ Shaquille O'Neal: Jeder, der sagt, Tom Brady verdiene keinen riesigen Fox Sports-Vertrag, sollte „die Klappe halten“ Shaquille O'Neal: Jeder, der sagt, Tom Brady verdiene keinen riesigen Fox Sports-Vertrag, sollte „die Klappe halten“

Fox Sports sprengte die Bank für Tom Brady. Auf dem Papier macht es allen Sinn der Welt, einen der berühmtesten Profisportler aller Zeiten als Hauptsprecher des Netzwerks zu gewinnen. Auch wenn er das nicht so gut kann. Auch wenn die meisten Daten darauf hindeuten, wer ein Fußballspiel anruft, hat einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Zuschauerzahlen. Vielleicht sogar, wenn Brady nicht die vollen Jahre arbeitet, um einen gemeldeten Betrag von

$ zu verdienen Millionen. Aber es wäre töricht zu glauben, dass Fox kein Risiko eingeht und jemandem $28.5 Millionen Dollar/Jahr zahlt, um etwas zu tun, was sie noch nie gemacht, konnte nicht schief gehen.

Während die meisten Menschen wirklich begeistert sind, Brady für die kommenden Saisons an Fußballsonntagen in ihrem Leben zu haben, hatten einige die Kühnheit, das siebenfache vorzuschlagen Der Gewinner des Super Bowl ist einen solchen Vertrag nicht wert.

Shaquille O’Neal, der heute in seinem Podcast sprach, antwortete auf diese Kritik, indem er im Wesentlichen sagte bring das schwache Zeug nicht hier rein.

„Wenn es um Größe dieser Art geht, bist du ein Hasser, wenn du ihm auch nur etwas Ärger gibst!“ er sagte. „Nicht jeder kann und wird dieses Geld bekommen. Sieben Super Bowls. Sauberer Schnitt. Gut aussehend. Spricht gut. Er verdient das ganze Geld! Wer sagt, dass er dieses Geld nicht verdient, halt die Klappe!“

In vielleicht verwandten Nachrichten gratulierte Shaq Brady und bat um einen Kredit, was bewies, dass sogar der Weltrekordhalter für die meisten Produkte indossiert werden könnte eine andere Einnahmequelle nutzen.

Es ist Fox‘ Geld und sie können es ausgeben, wie sie wollen. Brady ist ein Einhorn und wollte immer die Messlatte in Bezug auf die finanzielle Vergütung setzen. Mein Bauchgefühl ist, dass niemand in der Zukunft auch nur annähernd an die Maximierung herankommen wird. Das nützlichere und nuanciertere Gespräch konzentriert sich auf die Debatte darüber, ob sich die enorme Investition von Fox letztendlich lohnen wird. In Anbetracht von Bradys Wunsch, bis in seine Fünfziger hinein Fußball zu spielen, wird es lange dauern, bis wir eine Vorstellung von der Antwort haben.

