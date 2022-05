Startseite/Welt/ Shohei Ohtani scheint weiterhin nicht real zu sein Shohei Ohtani scheint weiterhin nicht real zu sein

Shohei Ohtani tut jede Nacht Dinge, die eine Person dazu bringen, sich zu fragen, ob ihr Griff zur Realität entgleitet, um nie wieder zurückzukehren. Und doch findet er weiterhin einzigartige Wege, um zu zeigen, wie sehr er wirklich ein Einhorn ist, und aktualisiert ständig seinen bereits beeindruckenden Lebenslauf, der sowohl im analytischen als auch im künstlerischen Sinne wirklich heraussticht.

Zeuge seines Nachmittags in Boston am Donnerstag. Ohtani startete auf dem Hügel für die Los Angeles Angels, was bedeutete, dass seine Nummer an der berühmten handbetriebenen Anzeigetafel von Fenway Park hing. Das bedeutete, dass Ohtani in der Lage war, es über ein RBI-Double im gegnerischen Feld abzuwehren.

Das fühlt sich sehr nach Babe Ruth an. Ohtani war natürlich der erste Startkrug, der seit Ruth auf den ersten vier Plätzen der Aufstellung bei Fenway schlug.

Es war einer von Ohtanis zwei Schlägen an diesem Tag, um seinen Durchschnitt auf .

zu erhöhen. . Sein traditionelles Vergehen muss sich im ersten Monat der Saison noch zeigen, aber es gibt keinen Grund, etwas anderes als ein weiteres zu erwarten 25-Homer-Jahr mit einem OPS in den hohen .196s. Wasser neigt dazu, seinen Pegel zu finden.

Aber das Pitching wurde von Tag 1 an gesperrt und geladen. Ohtani drehte sieben torlose Innings, um seins zu gewinnen dritter Sieg, ausschlagen und Null auf dem Weg gehen. Er brachte die Red Sox-Batters dazu, 41 mal ein MLB-Hoch für das Jahr zu schwingen und zu verfehlen, und warf 81 von seinen 99 Streikplätze. Einundachtzig!

Ohtani hat jetzt gefächert 41 Batters in 14.1 Innings der Arbeit für eine K/9-Rate nördlich von 25, am besten in den Majors.

Rich Hill, der Captain Obvious kanalisierte, sprach für uns alle.