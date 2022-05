Startseite/Welt/ „Shoresy“ ist der „Ted Lasso“ des kanadischen Eishockeys „Shoresy“ ist der „Ted Lasso“ des kanadischen Eishockeys

Die Letterkenny-Abspaltung Shoresy ist über das Wochenende endlich auf Hulu angekommen und wird dem Original mehr als gerecht. Jeder, der Letterkenny liebt, wird in den sechs Folgen großen Trost finden, aber die Serie sollte auch Neulingen Spaß machen, weil sie im Grunde ein gröberes Ted Lasso spielt in der Welt des kanadischen Amateur-Eishockeys.

Nachdem ich Letterkenny in den letzten sechs Jahren beim Wachsen zugesehen habe Jahre, ist es keine Überraschung, dass Jared Kesso in der Lage war, eine urkomische limitierte Serie über alles Mögliche zu machen, aber die Tatsache, dass er Shoresy nehmen und dies tun konnte, ist geradezu erstaunlich. Das Letterkenny Extended Universe ist real und nachdem ich das gesehen habe, gibt es keinen Charakter, von dem ich nicht überzeugt bin, dass er eine ganze Show darauf aufbauen könnte.

Auf Letterkenny ist Shoresy wahrscheinlich der lustigste Charakter, Pfund für Pfund, Zeile für Zeile, Witz für Witz, aber er ist auch unglaublich eintönig. Nun, zwei Anmerkungen, wenn Sie Schwanz- und Furzwitze als unterschiedliche Vertikalen der Komödie betrachten. Der ursprüngliche Shorsey, wie ihn die Fans seit einem halben Jahrzehnt kennen, ist eine gesichtslose Folie für Riley und Jonesy, die meistens Scheiße reden, während sie scheißen. Sie zwitschern darüber, ihre Mütter auf der Toilette herumzuschubsen. Er ist im Grunde Wilson von Home Improvement , wenn er Tim, anstatt ihm weltliche Ratschläge zu geben, einfach immer wieder erzählt, dass er Sex mit seiner Mutter hat. Auf Letterkenny wurde jede Shoresy-Zeile normalerweise von jemandem unterbrochen, der „F–k you, Shoresy!“ Wie zum Teufel hast du den Mut oder die Vision, daraus eine ganze Fernsehsendung zu machen, die Tiefe und sogar Herz hat?

Zerren Sie grundsätzlich an Ihren Eiern.

Shoresy tut es einfach. Wie alle anderen von Letterkenny ist er einfach ein amüsanter Charakter, dem man gerne zuschaut. Genau so. Einfach einen Schalter umlegen und Shoresy ist ein Mensch. Eine Hockey-Bro-Version von Wayne mit einem sonnigeren Gemüt. Alles, was Riley und Jonesy sind, aber in einen geborenen Anführer gestopft, der ein schmutziger Vollstrecker ist.

Letterkenny beginnt als eine Show, in der die Hockeyspieler wie die Hintern des Witzes aussehen, aber es wurde schnell klar, dass sie und ihre Welt mit Liebe gestaltet wurden. Shoresy darf dort anfangen. Du bist nicht nur in einer Komödie, sondern auch in einem guten Sportfilm. Du siehst zu, wie das Team zusammengestellt wird, und lachst über die kleinen Macken aller. Aber wie bei Letterkenny wird die beste Arbeit geleistet, wenn sie einfach eine Kamera aufstellen und einen gut geschriebenen Beitrag leisten. Schau dir nur diese Schönheit an.

Ungefähr in der Mitte der zweiten Folge dieser Szene war ich überzeugt, dass das nicht nur funktionieren, sondern auch großartig werden würde. Es ist der Moment in der Serie, in dem Sie anfangen zu denken: „Warum sind das nur sechs Folgen? Haben sie schon angefangen, die zweite Staffel zu schreiben?“

Letterkenny war schon immer lustig, aber die Art und Weise, in die sie fast jeden Charakter verwandelt haben jemand, den du wirklich magst, ist eine unglaubliche Leistung. Das größte Kompliment, das du einer Show machen kannst, ist, dass du einfach gerne dort rumhängst, egal was sie tun. Das ist Shoresy.

Ich hoffe wirklich, dass wir diesen Charakteren wieder dabei zusehen können, wie sie Stäbchen und Paninis essen.