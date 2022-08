pic.twitter.com/wQfhrKqUeM — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) August ,

Was hat sich geändert, du Fragen? Naja nichts. Soweit uns bekannt ist.

Durant fragte zunächst nach ihm, weil er Berichten zufolge den Glauben an die Richtung, in die das Team ging, „verlor“. Praktischerweise hatte er diese Glaubenskrise direkt nachdem die Nets eine langwierige Verhandlung mit Kyrie Irving beendet und sich geweigert hatten, ihm die gewünschte Verlängerung zu gewähren. Die Dinge kamen zu dem Punkt, an dem KD anscheinend forderte, Nash und Marks zu feuern, oder er würde seine Suche fortsetzen, Brooklyn zu verlassen. All dies geschah weniger als ein Jahr, nachdem Durant eine Verlängerung um vier Jahre unterzeichnet hatte, die von denselben Männern angeboten wurde, die er entlassen wollte.

Dennoch bleiben sie verantwortlich. Die Nets mussten nicht einmal etwas tun, um KD zu besänftigen. Sie machten all ihre großen Schritte, bevor er sie fragte. Wenn ein Superstar seine Unzufriedenheit zum Ausdruck bringt, geraten die Front Offices normalerweise in Aufregung, wenn sie versuchen, herauszufinden, wie sie die Dinge für sie verbessern können. Brooklyn tat nichts.

Das ist doch sicher das Ende, oder? Nachdem sich oberflächlich nichts geändert hat, außer KDs Meinung über die Richtung des Teams, können wir dies alles begraben und uns auf vier Jahre Durant in einer Nets-Uniform freuen. Dies wird definitiv das Ende der Durant-Trade-Saga sein. Jawohl. Daran besteht kein Zweifel.

Dies bleibt so verwirrend wie damals, als Durants Handelsanfrage zum ersten Mal gemeldet wurde. Es fühlt sich also wie ein passendes Ende an. Aber es hat uns allen geholfen, den Sommer zu überstehen. dafür danken wir Inhaltsersteller Kevin Durant.

