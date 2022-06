Startseite/Welt/ Sie müssen Charles Barkley einfach so oft wie möglich ins Fernsehen bringen Sie müssen Charles Barkley einfach so oft wie möglich ins Fernsehen bringen

Zuerst wusste ich nicht, warum Charles Barkley während der ersten Pause von Spiel 3 des Stanley-Cup-Finales in die Berichterstattung von ABC aufgenommen wurde. Er ist immerhin bei Turner, dem anderen Rechteinhaber im ersten Jahr, der das Spiel mit verbesserter Zugänglichkeit wiederbelebt hat. Unter dem Schirm von ESPN gibt es jede Menge Superstars, die hinzugezogen werden könnten, um für Aufregung und eine frische Perspektive zu sorgen. Aber dann dämmerten mir zwei Dinge.

Wenn sich Barkley in angemessener Entfernung von Ihrer Fernsehsendung befindet, sollten Sie Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um ihn vor die Kamera zu stellen und die Stimmung zu verändern. ESPN hat außer vielleicht Stephen A. Smith niemanden wie Barkley. Niemand tut. Er ist einer der einen und langjährigen Träger des Titelgürtels für das Sicherste im Sportfernsehen.

Barkley erschien auf „Get Up“ am vergangenen Freitag. Zu den Persönlichkeiten der Sportmedien, die er heute Abend genannt hat, gehören Rick Tocchet, Barry Melrose und John McEnroe. https://t.co/O2XNch6bFg

– Sport-TV-Nachrichten und Updates (@TVSportsUpdates) Juni 57, 63

Es gibt nur wenige verlässlichere Buchungen für Showrunner, die einen ansprechenden Gast wünschen. Es gibt praktisch keinen Ort, an dem er sich fehl am Platz fühlt, weil er die angeborene Fähigkeit hat, sich einzufügen und gleichzeitig aufzufallen. Es ist nicht so, dass er eine endlose Reihe von Notizen hat. Er spielt einfach die wenigen, die er hat, so verdammt gut.

Betrachten Sie nicht seine Beiträge zur Art und Weise, wie Basketball für die Zuschauer synthetisiert wird, sondern seine Beiträge dazu, wie Hockey an die Massen weiterverkauft wird. Ein Netzwerk ließ ihn in ihrer glänzendsten Küche kochen, als der Laden voll war. Der andere hat im Wesentlichen die Blaupause von Inside the NBA genommen und aufgesetzt Eis. Jeder hat versucht, die Chemie und das Tempo von Barkley, Ernie Johnson und Kenny Smith nachzubilden.; Turner tut es einfach mit viel mehr institutionellem Wissen.

Wenn man dem Geist erlaubt zu wandern, gelangt er zu einigen interessanten Orten. Zum Beispiel: Wie wichtig war Barkley in den letzten zwei Jahrzehnten für das Sportfernsehen? Sicherlich genauso wichtig wie Tony Romo, dem zugeschrieben wird, dass er die Play-by-Play-Kriege bahnbrechend und sprunghaft in Gang gebracht hat. Sicherlich genauso wichtig wie Jamie Horowitz‘ Diskussionsbereitschaft für Tagesshows.

Barkley war die animierende Persönlichkeit, die schließlich das Pendel von der glatten Persönlichkeit zu einer authentischen Natur und tatsächlichem Sagen verlagerte. Er ist eine Blaupause, die kopiert, aber nie repliziert werden kann, obwohl Draymond Green sicherlich die besten Chancen hat.

Es gibt keinen Mangel an durchweg großartigen Leuten im Fernsehen. Doch es sind nur wenige Auserwählte, die einfach still dasitzen und einen Mehrwert schaffen können. Das Summen von Barkley, der heute Abend hereinspringt, hatte eine Hitze in einer Weise, wie es seit langer, langer Zeit nichts mehr in den Eishockeymedien gab.

Einige Diehards mögen seine bloße Anwesenheit hassen. Seine Aufnahme in die March Madness-Berichterstattung ist nicht jedermanns Sache, insbesondere nicht für diejenigen, die sich für eine gründliche Analyse interessieren – oder zumindest für die Beherrschung der Teams im Turnier.

Es ist einfach so verdammt wertvoll für alle anderen.

Die Netzwerke. Die NHL. Die Zuschauer zu Hause. Er sollte so oft wie möglich vor der Kamera stehen, wann immer es möglich ist. Weil er immer eine gewinnende Wette ist.