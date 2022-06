Startseite/Welt/ Sie werden LIV Golf nicht sehen Sie werden LIV Golf nicht sehen

Konzentrieren wir uns auf den Versuch, diese Frage zu beantworten, anstatt Machtkämpfe zu führen und über die vergleichenden Vorzüge von Regierung X gegenüber Regierung Y und die Unterschiede zwischen Individuum und zu streiten kollektive Komplizenschaft in wirklich bedauerlichen Dingen, nur weil das Endergebnis diktiert, diese lästigen Moralvorstellungen beiseite zu legen. Jede Debatte oder Diskussion lässt die Köpfe in Brezeln zurück und kann eine Person mit der seltsamsten Kreatur des Internets in Kontakt bringen: eine Person, die sowohl republikanische als auch demokratische Politiker gleichermaßen dafür kritisiert, dass sie sich mit unziemlichen Typen tummeln, aber für millionenschwere Golfer glücklich ist, genau das Gleiche zu tun.

Darf ich einen Kompromiss vorschlagen? Eines, das so einfach ist, dass es einfach funktionieren könnte.

Machen Sie weiter und verteidigen Sie diese Liga. Machen Sie weiter und behaupten Sie, dass es der PGA zum Verhängnis wird. Gehen Sie voran und rufen Sie diejenigen an, die Witze von Maschinenstürmern abfeuern. Wenn Sie von LIV Golf begeistert sind, dann beweisen Sie es. „LIV Golf“ ansehen. Weil ich den leisen Verdacht habe, dass du es nicht tun wirst. Das wird niemand. Dass dieses ganze Unternehmen kaum funken wird, bevor es verpufft. Dass es sich immer wie ein minderwertiges Produkt anfühlen wird. Diese anfängliche morbide Neugier wird schnell verblassen.

Lasst den freien Markt entscheiden. Oder zumindest so viel wie möglich entscheiden, wenn ein unbegrenzter Geldschlauch zur Verfügung steht, um die mit Sicherheit enormen Verluste zu mildern. Spulen Sie in Gedanken ein paar Jahre vor und versuchen Sie sich ein robustes und aufregendes LIV-Golfwochenende vorzustellen, an dem die kühnsten Namen des Sports mit ihrer Entscheidung zufrieden sind, sich von einer zuvor produktiven Vereinigung zu trennen. Es ist sehr schwer zu tun.

Viel wahrscheinlicher ist, dass die bereits zersplitterten Massen weiter zersplittern werden, da immer mehr erkennen, dass sie es besser haben Dinge zu tun, als sich auf einer Website anzumelden und eine zweite Golfliga anzuschauen, die nicht so gut ist wie die andere. Erinnerst du dich, als die neue und verbesserte USFL mit großem Tamtam und Begeisterung auf den Markt kam? Das war vor weniger als zwei Monaten. Zwei!

Sie hatten ungefähr zwei Wochen Zeit, in denen die Leute einschalteten, um zu sehen, was der Deal war, und dann gingen sie bis in alle Ewigkeit. Niemand geht zu den Spielen und niemand schaut im Fernsehen zu.

Und genau das prognostiziert meine Glaskugel für LIV. Aktuell fehlt es ihnen an Medienpartnern mit Reichweite. Ihnen fehlt ein Fernsehpartner. Potenzielle Partner müssen nicht weiter als die USFL nach Beweisen für das Risiko suchen. Fügen Sie eine enorme Volatilität und einen inhärenten Kulturkrieg hinzu, und Sie haben einen Eintopf aus Unsicherheit.

Vielleicht bin ich falsch. Es wäre nicht das erste Mal. Vielleicht steht LIV am ersten Abschlag einer Runde, die schockieren und Ehrfurcht gebieten und das Kräfteverhältnis für immer verändern wird. Auch wenn es nicht mein Ding ist, werde ich ihnen ihren Erfolg nicht verübeln, wenn sie ein Produkt anbieten, das den Menschen wirklich Spaß macht und das sie bereichern. Doch dem gewünschten Score stehen viele Bunker und Hindernisse im Weg.

Unterstützen Sie LIV Golf, wenn Sie dies wünschen. Verzehren Sie seine Angebote mit Genuss. Evangelisieren, weil Sie evangelisieren müssen. Sie werden entweder auf dem neuesten Stand sein oder gezwungen sein, sich in eine Art ironisches Fandom zu stürzen. Einige gegensätzliche Spiele, um zu zeigen, wie interessant du bist, auch wenn es im Live-Chat ziemlich einsam ist. Sammeln Sie diese Bonafide wie NFTs. Seien Sie einfach auf einen düsteren Markt vorbereitet, wenn es Zeit zum Verkaufen ist.

80