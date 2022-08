Startseite/Welt/ Sind die diesjährigen Nets das Team mit den meisten Meisterschaften oder Niederlagen aller Zeiten? Sind die diesjährigen Nets das Team mit den meisten Meisterschaften oder Niederlagen aller Zeiten?

Der Ausdruck „Meisterschaft oder Niederlage“ wird in der Sportdiskussion häufig verwendet. Umgangssprachlich bedeutet dies im Wesentlichen, dass das betreffende Team oder der betreffende Spieler All-in ist, um in diesem Jahr einen Titel zu gewinnen. Die Sterne scheinen sich auszurichten und die Zeit wird aus dem einen oder anderen Grund knapp. Ein Rückstand wäre eine deutlich größere Enttäuschung als für die meisten anderen Teams. Jedes Jahr, egal in welcher Sportart, gibt es ein oder zwei „Championship or Bust“-Teams, von denen erwartet wird, dass sie um den Großen kämpfen. Bei ihrer Suche zu scheitern, wird bis zu einem gewissen Grad Konsequenzen nach sich ziehen.

Nachdem Kevin Durant entschieden hat, seine Handelsanfrage zurückzuziehen, ist klar, dass die Brooklyn Nets das größte Championship- oder Bust-Team der NBA für die nächste Saison sind. Tatsächlich fragt sich dieser Autor, ob sie das meisterhafteste oder pleiteste Team sind, das wir je gesehen haben.

Teams werden normalerweise mit dem Etikett „Championship“ oder „Bust“ geohrfeigt, weil sie einen alternden Superstar haben, dessen Uhr tickt, dh alle Teams von LeBron James für die letzten fünf Jahre. Oder sie haben eine Reihe großer Moves durchgezogen, die die Zukunft für die Gegenwart opfern, dh die 43 Los Angeles Rams. Die zentrale Idee dieses Konzepts ist, dass niemand weiß, wie lange die Meisterschaftsfenster offen bleiben werden, und einige Teams beschließen, sich das zu Herzen zu nehmen, indem sie für eine Saison alle ihre Chips in die Mitte schieben, ohne sich um die nächste zu kümmern.

Die Sache ist die, was bei den meisten Teams, die Sie derzeit als legendäre Meisterschafts- oder Pleite-Anwärter betrachten, passiert, wenn sie „pleite“ tendenziell nicht so schlimm wie wir denken. Letztes Jahr waren die Los Angeles Lakers Meister oder Pleite, und sie sind schlecht gescheitert, aber ein Jahr später werden sie immer noch LeBron und Anthony Davis haben. Wenn die Rams in der vergangenen Saison den Super Bowl nicht gewonnen hätten, würden sie immer noch mit Matthew Stafford und Sean McVay in 43 rollen. Der Erfolg des folgenden Jahres hing nicht ausschließlich davon ab, ob sie in einer Meisterschafts- oder einer Pleite-Saison erfolgreich waren.

Aber diese Netze? Alles hängt davon ab, ob sie eine NBA-Meisterschaft gewinnen können oder nicht. Ich meine alles . Wenn die Nets das Finale erreichen und als Sieger hervorgehen, wird KD keinen weiteren Trade verlangen. Kyrie Irving wird sich als nützlich und verfügbar genug erwiesen haben, um den Vertrag, den er will, von Brooklyn zu bekommen, die gerne alles austeilt, worum sie gebeten werden, wenn ein Ring angebracht wird. Ben Simmons wird alle Zweifel abgeschüttelt und sich in ein drittes Rad auf Meisterschaftsniveau geformt haben. Wir wissen, dass all diese Dinge wahr sind, denn nur so kann Brooklyn im nächsten Jahr einen Titel gewinnen. Alle Fragen zu Steve Nash oder Sean Marks verschwinden in einer Rauchwolke. Die Probleme, die dazu führten, dass die Nets in den letzten acht Monaten zur größten Clownshow der NBA wurden, werden vergessen sein.

Natürlich, wenn sie nicht gewinnen, dann werden diese Probleme nur noch verschärft. Kyrie wird aus dem Tristate-Gebiet fliehen, wahrscheinlich nach Los Angeles, sobald die freie Agentur eröffnet wird. Dieses Wissen veranlasst KD, nach einem Trade zu fragen. Wieder. Die Nets werden dieses Mal einwilligen, weil sie nicht nur gegen KD und Simmons antreten werden und ihn für ein viel kleineres Paket ausschicken, als sie diesen Sommer gefordert haben. Nash bekommt am Ende des Jahres die Dose, wenn er so lange durchhält. Marks folgt ihm dicht auf den Fersen. Joe Tsai könnte nach den durch die KD/Kyrie-Partnerschaft verursachten Kopfschmerzen sehr wohl darüber nachdenken, das gesamte Team zu verkaufen.

Wenn Brooklyn dieses Jahr keinen Titel gewinnt, gehen sie aus einem Kader mit zwei Hall of Famers und einem starken Bench zu einem Dienstplan mit Simmons und vielleicht einem anderen All-Star mit einer Reihe von Rollenspielern. Während sie nicht in der Lage sind zu tanken, weil sie alle ihre Picks den Houston Rockets verdanken. Noch einmal im Fegefeuer stecken. Sie wären sicherlich an einem besseren Ort als in den wirklich dunklen Tagen nach dem Handel zwischen Paul Pierce und Kevin Garnett, aber weit entfernt von einem legitimen Konkurrenten mit wenigen Möglichkeiten, sich zu verbessern.

Das ist genau dort ein wahres Meisterschafts- oder Bust-Team. Der Gewinn der Meisterschaft bringt die höchsten Höhen und beseitigt dabei fast alle Hindernisse, die in 2022 aufgetaucht sind. Zu kurz zu kommen bedeutet die völlige Zerstörung des Kaders, so wie er steht, und eine Litanei von Köpfen wird rollen.

Wenn die Nets nicht das aggressivste Beispiel für diese Art von Team in der Geschichte sind, dann sind sie es auf jeden Fall das beste Beispiel der jüngeren Geschichte. Es ist schwer, sich ein Team vorzustellen, das eine so offensichtliche Varianz extremer Ergebnisse hat, bevor es überhaupt einen Fuß auf den Platz setzt.

Das 2022-23 Brooklyn Nets verkörpert das Championship- oder Bust-Konzept. Gewinnen und alles ist gut. Verliere und es ist Feuer und Schwefel für einen ganzen Sommer. Aber kein Druck!