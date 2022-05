Sind Luka Doncic und Devin Booker die nächste große Rivalität der NBA?

In sechs Spielen haben die beiden eine ernsthafte Vorliebe für unbedeutende Scheiße gezeigt , sondern scheinen es auch beide ruhig zu genießen. Der bemerkenswerteste Moment war, als Devin Booker ein Foul erlitt und auf die Grundlinie fiel. Er blieb ein paar Sekunden auf dem Boden, bevor er mit einem Lächeln wieder auftauchte und sagte: „Das Luka-Special.“

Danach gefragt, sagte Luke: „Das ist mir eigentlich egal. Sie hatten auch einen Moment während des Spiels, in dem Booker Luka den Ball wegschnappte und sie Worte wechselten.

Luka sagt Booker, dass er ein

„P*ssy a$$"

— Kendall Wheeler (@kendallwheelerr) Mai

, 2022

Die Dinge gingen in Spiel 6 auf eine andere Ebene, als Luka sich durchsetzte und die Mavericks die Serie verbanden. Nach einem Bucket und einem Foul flexte Luka. Die beiden tauschten Worte mit einem Lächeln auf ihren Gesichtern.

Lol, ich glaube, Book mochte Lukas' And-1-Spiel, gefolgt von Schrei und Flex.

— Ryan Blackburn (@NBABlackburn) Mai 23,

Bucher ist 25. Luca ist 11. Du weißt, dass Mark Cuban Luka nicht gehen lassen wird. Das einzige, was die Suns und Mavs jahrelang daran hindern könnte, ist der Hass der Phoenix Suns, Geld auszugeben, wenn Booker in zwei Jahren ein Free Agent ist. Diese beiden sehen aus, als sollten sie jahrelang hin und her gehen. Wer würde das nicht sehen wollen?

