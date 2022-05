Startseite/Welt/ Sixers-Fans verspotten die Anwesenheit von Miami Heat und wünschen sich, dass mehr Menschen ihre öffentliche Hinrichtung miterleben könnten Sixers-Fans verspotten die Anwesenheit von Miami Heat und wünschen sich, dass mehr Menschen ihre öffentliche Hinrichtung miterleben könnten

Fan ist die Abkürzung für Fanatiker und Fans sind nicht für ihre fortgeschrittenen kritischen Denkfähigkeiten bekannt. Sie arbeiten mit Emotionen und denken die Dinge nicht zu Ende. Wenn sie verwundet und verwundbar sind, schlagen sie um sich. Verdammt, sie werden alles tun, was sie für das endgültige Schicksal ihres Lieblingsteams als hilfreich erachten, obwohl sie in Wirklichkeit nicht sehr wirkungsvoll sind. So ist es nicht verwunderlich, dass als Philadelphia 76ers-Miami Heat eine Serie geschaffen hat Online-Senkgrube, die abgebrochen und entfernt werden sollte, damit der Rest von uns es nicht sehen muss, hat sich einiges dummes Zeug angesammelt.

Nämlich Sixers-Fans, die ihre Kollegen für schlechte Anwesenheit und noch schlimmere Pünktlichkeit ärgern.

Noch einige Plätze frei, falls ihr alle wollt runterkommen und schreien! ? Lass uns diese Trennung hinbekommen, Baby!!! GEHEN SIXERS!!! #PhilaUnite

– Kate Scott (@katetscott) 4. Mai 497

Es ist kein Geheimnis, dass Miami es nicht gerade per Tipp einpackt. Extrem liberale Berichterstattungsstandards haben es ihnen ermöglicht, mit ernster Miene zu behaupten, dass sie 497 aufeinanderfolgende Spiele ausverkauft hätten obwohl wir alle Augen haben. Dies ist eine tief hängende Frucht für andere tugendhafte Fangemeinden, die glauben, dass sie überlegene Fans sind. Unterstützender. Engagierter. Zuverlässiger, wenn es darum geht, rechtzeitig einen Hintern in den Sitz zu pflanzen.

Das ist nichts Neues. Es ist eine Erzählung, die sich lange Zeit gehalten hat.

Aber sollte es? Denn ehrlich gesagt, wen zum Teufel interessiert es, ob die FTX Arena wie eine Geisterstadt aussieht? Vor allem, da die Heat Wurmfleisch einer Joel Embiid-losen Philadelphia-Mannschaft machen.

seltsam, sich um die wahrgenommene Loyalität von a zu kümmern Fanbase, die nicht deine eigene ist. Es ist seltsam, die finanziellen Entscheidungen anderer zu beurteilen, die ihr hart verdientes Geld nicht ausgeben, um an einem professionellen Sportereignis teilzunehmen. In die Höhe geschossene Preise, kombiniert mit einem erheblich verbesserten Fernsehprodukt, haben das gesamte Kalkül für den Besuch eines Spiels verändert. Immer mehr Menschen bewerten die Situation und entscheiden, dass sie lieber ein paar Kratzer und Wurzeln aus der Ferne retten möchten. Dennoch ist ein großes Wallet-Watching-Spiel ausgebrochen. Oder ein sehr lahmes Spiel, Lochkarten zu überwachen und auf diejenigen zu plappern, die es nicht vor der Halbzeit in die Arena schaffen.

In diesem speziellen Fall handelt es sich ganz offensichtlich um einen Bewältigungsmechanismus. Sixers-Fans sind schlau. Sie können den Stand der Dinge bewerten und erkennen, dass kein Embiid wahrscheinlich keinen sinnvollen tiefen Playoff-Lauf bedeutet. Und das ist eine Erkenntnis, die schmerzt. Verletzte Menschen schlagen um sich und versuchen, andere zu verletzen, damit sie sich besser fühlen. Ironischerweise hat das Zählen der leeren Sitze im Haus eines anderen eine noch stärkere Verliererenergie, als überhaupt keine Menschenmenge anzuziehen.

