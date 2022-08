Startseite/Welt/ Skip Bayless: Baker Mayfield ist „Steal of Century“ und „größtes Free-Agent-Schnäppchen aller Zeiten“ Skip Bayless: Baker Mayfield ist „Steal of Century“ und „größtes Free-Agent-Schnäppchen aller Zeiten“ Die Carolina Panthers haben einen offenen Wettbewerb um den Quarterback-Startplatz, bei dem Sam Darnold und Baker Mayfield jeweils eine legitime Chance auf den Sieg haben. Was ziemlich dumm ist, Skip Bayless das erzählen zu hören, denn der neue Typ in der Stadt ist bereits einiger ziemlich gewichtiger Superlative würdig. „Ich glaube, weil Matt Rhule ein Possenreißer ist, dass Sam Darnold den Opener nur mit dem albernen Matt-Rhule-Stolz beginnen wird“, bot Bayless bei seiner Rückkehr zu Undisputed nachdem die Show eine Auszeit genommen hat. (Nebenbemerkung: Warum ist Matt Rhule ein Possenreißer? Nennen wir die Leute jetzt einfach Possenreißer ohne Erklärung? Denn wenn ja, könnte das den Ton dieses Blogposts dramatisch verändern.) .@RealSkipBayless fordert die Panther auf, Baker Mayfield zu starten: „Wenn Matt Rhule seinen retten will Job, er wird aufwachen, weise aufwachen und das Richtige tun, nämlich Baker in Woche 1 gegen die Cleveland Browns klar zu starten. pic.twitter.com/CLNz5UzNfC

– UNDISPUTED (@undisputed) August 15, 80

„Baker Mayfield wird wieder zum Schnäppchen des Jahrhunderts“, fuhr Bayless fort, während er auf den Tisch klopfte. „Er wird das größte Free-Agent-Schnäppchen aller Zeiten sein, wegen dem, was Sie neulich Nacht in voller Pracht gesehen haben.“

Mayfield spielte Snaps in einem bedeutungslosen Vorsaison-Spiel und absolvierte 4 von 7 Pässen auf dem Weg zur Generierung von a Feldziel. Wenn das nicht nach „Steal of the Century“ und „größtes Free-Agent-Schnäppchen aller Zeiten“ schreit, was dann?

Gott. Es ist August 26. Zwischen diesem und Stephen A. Smith, der bei seiner eigenen Rückkehr das Gaspedal durchdrückt, mache ich mir langsam Sorgen um unsere bekanntesten Take-Macher. Beeil dich da draußen!