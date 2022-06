Startseite/Welt/ Skip Bayless beschuldigt Stephen A. Smith, über den „First Take“-Erfolg gelogen zu haben Skip Bayless beschuldigt Stephen A. Smith, über den „First Take“-Erfolg gelogen zu haben

Skip Bayless hat seinem „Bruder“ Stephen A. Smith geantwortet, in dem er über die Ursprünge ihres First Take spricht Partnerschaft im Podcast von JJ Redick letzte Woche. Bayless behauptet, dass die gesamte Geschichte, die Smith erzählte, eine komplette Erfindung war und dass First Take bereits ein Erfolg war, als Stephen A. hinzukam.