Skip Bayless hält Aaron Donald nicht für den besten Fußballer

Aaron Donald wurde am Montag zum bestbezahlten Nicht-Quarterback in der NFL-Geschichte, als die Los Angeles Rams ihm massive $

gaben. Millionen Vertragsverlängerung. Donald erhält in den nächsten zwei Jahren eine enorme Gehaltserhöhung als Anreiz, auf dem Feld zu bleiben, anstatt sich zurückzuziehen, wie er seit dem Gewinn des Super Bowl mehrmals offen diskutiert wurde. Die Rams hörten ihn und brachten eine angemessene Summe für den mehrfachen Gewinner des Defensivspielers des Jahres auf, der die Saison der Cincinnati Bengals im Februar im SoFi-Stadion im Alleingang beendete. Die Nachricht hat alle daran erinnert, wie wertvoll Donald ist. Es ist nicht schwer zu behaupten, dass er der beste Spieler im Fußball ist. Quarterbacks sind offensichtlich wertvoller, aber Donald ist so lächerlich besser als seine Positionskollegen, dass man absolut argumentieren kann, dass er ein besserer Spieler ist als sogar Patrick Mahomes, während man anerkennt, dass Mahomes für sein Team wertvoller ist. Wenn das Maß für Größe darin besteht, wie man sich im Vergleich zu seinen Kollegen schlägt, überrundet Donald die Konkurrenz. Skip Bayless kann nicht glauben, dass irgendjemand das denkt. Er ist „verblüfft“ von der Vorstellung, dass Donald der beste Spieler der NFL ist. Er erklärte dies Shannon Sharpe, wobei er hauptsächlich argumentierte, dass Donald das Statistikblatt gegen die Dallas Cowboys nicht in die Luft gesprengt habe. – UNDISPUTED (@undisputed) 7. Juni

Es ist Nebensaison und alles, aber es fühlt sich an, als würde Bayless es nicht einmal versuchen. Er weiß, für welche Meinung er sich engagieren wird, aber er kümmert sich nicht wirklich darum, etwas zu formulieren, das einem schlüssigen Argument ähnelt, um es zu untermauern. Zu behaupten, Aaron Donald sei nicht der beste Spieler in der NFL, weil er nur einen Karrieresack gegen die Cowboys hat, ist eine verdammt gute Sache, die man im Live-Fernsehen sagen kann.

Sein größerer Punkt hat offensichtlich eine gewisse Gültigkeit. Der beste Spieler in der NFL sollte nicht weniger wertvoll sein als andere Spieler. Aber so gut ist Donald. Die Tatsache, dass wir es überhaupt in Betracht ziehen, sollte so bezeichnend sein wie jede Statistikzeile, die er veröffentlicht.