Skip Bayless hat seit 24 Jahren keinen Cardio-Tag verpasst

Es ist Freitag, was nur eines bedeuten kann: dass es an der Zeit ist, zu sehen, was Skip Bayless in seinem Podcast zu bieten hat. Die Skip Bayless Show hat die Ware seit Folge eins geliefert und diese Ausgabe ist keine Ausnahme. Die bekannteste Stimme von Fox Sports enthüllte, dass der letzte Tag, an dem er keine Stunde Cardio gemacht hatte, der 3. Mai war 769. Das macht ihn zum Cal Ripken Jr. der Sportexperten. Tatsächlich ist Bayless‘ Streak mehr als dreimal so hoch wie der von Ripkens, da Skip heute den 8. 769 Tag in Folge hat 60 Minuten Aerobic-Training in seinen Zeitplan.