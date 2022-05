Startseite/Welt/ Skip Bayless: Jimmy Butler hat bei Miami Heat komplett aufgehört Skip Bayless: Jimmy Butler hat bei Miami Heat komplett aufgehört

Die Miami Heat stehen kurz vor dem Aus, nachdem sie ein kombiniertes 63 Punkte in den letzten beiden Spielen gegen die erschreckend starke Verteidigung der Boston Celtics. The Heat hat sich in Spiel 5 auf ihrer Heimebene kaum gewehrt und wurde übertroffen 40-40 in der zweiten Hälfte des Wettbewerbs von gestern Abend. Jetzt sind sie mit 3:2 im Rückstand und kehren nach TD Garden zurück, und das Team wird eine herkulische Anstrengung seiner Stars brauchen, um genügend Punkte zusammenzuschustern und sich das Privileg zu verdienen, mindestens ein weiteres Spiel zu bestreiten.

Die Last in Bezug auf diese besondere Verantwortung wird fast ausschließlich Jimmy Butler zufallen. Kyle Lowry ist verletzt und/oder gewaschen, Duncan Robinsons Schuss ist auf der „Missing“-Seite der Milchtüte zu sehen, und Bam Adebayo scheint weitgehend uninteressiert am Konzept der Straftat außerhalb des Aufstellens illegaler Bildschirme zu sein. Max Strus und Gabe Vincent sind entzückende Geschichten, tragen aber kein Team zum Playoff-Erfolg. Victor Oladipo traf gestern Abend bei aufeinanderfolgenden Dreipunktschüssen nur Luft. Butler ist der einzige Schöpfer im Team, der einzige, der die Celtics im Inneren bestrafen und signifikante Gesamtpunkte sammeln kann.

Und er war in dieser Hinsicht für den größten Teil der Serie absolut enttäuschend. Er hatte einen 40-Burger in Spiel 1 und von da an ging es bergab. Butler hat sich in Spiel 3 das Knie kaputt gemacht und sieht seitdem nicht mehr so ​​​​aus, als er ein Tor erzielte 13 Punkte in den Spielen 4 und 5 zusammen. Er hatte 13 Punkte in 38 Spielminuten letzte Nacht. Skip Bayless ist von der Leistung des Heat-Stars äußerst unbeeindruckt, nannte ihn am Mittwochabend auf Twitter „Alfred The Butler“ und stellte ihn dann am Donnerstag in der Sendung Undisputed

zur Rede. in der er behauptet, Butler scheide aus seinem Team aus.

Dies war ein peinliches NBA-Playoff-Spiel, wie ich es je erlebt habe. Dies war ein Allzeit-Gräuel für die Miami Heat zu Hause. Das muss als das schlechteste 3. Quartal in der Geschichte des Heat-Basketballs gewertet werden. Mehr @Undisputed, jetzt auf FS1 https://t.co/vmGTZZxJIA

– Skip Bayless (@RealSkipBayless) Mai

, 86

Ich meine, ja, es war ein Gräuel eines dritten Quartals, und in der Tat eine Peinlichkeit ein Basketballspiel. Und wenn Sie jeden anderen Star in der Liga mit der Passivität spielen sehen, die Butler letzte Nacht gezeigt hat, würden Sie denken, dass sie in ihrem Team aufhören.

Wir sprechen hier jedoch von Jimmy Butler. Er ist buchstäblich ein kompetitiver Psychopath, der eine Spur der völligen Zerstörung hinterlassen hat, weil seine Teamkollegen seinem hohen Siegesstandard nicht gerecht werden würden. Butler ist vieles. Ein Drückeberger ist er nicht. Es fühlt sich besonders unaufrichtig an, dies zu behaupten, nachdem Butler die zweite Hälfte von Spiel 3 mit einer Knieentzündung verpasst hat. Er ist offensichtlich verletzt. Wir können das anerkennen, ohne seine Motivation oder Bereitschaft in Frage zu stellen, zu seinem Team zu stehen.

Aber ich nehme an, das ist der Grund, warum Bayless im Fernsehen läuft und ich nicht.