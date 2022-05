skip-bayless:-jimmy-butler-ist-ein-besserer-allrounder-und-erfolgreicher-basketballspieler-als-luka-doncic

Luka Doncic behauptete, als bester Spieler in den Playoffs zu gelten, indem er mit der Eliteverteidigung der Phoenix Suns in zwei meisterhaft den Boden wischte geraden Spielen, um zu seinem ersten Finale der Western Conference zu gelangen. Ein junger Starspieler, der tiefer in die Playoffs vordringt als je zuvor, ist das beste Futter für die Inhaltsmaschine, und Skip Bayless ist heute verpflichtet.

Am

Undisputed

sprach Bayless mit Shannon Sharpe und das Gespräch fanden ihren Weg zu Miami Heat und Jimmy Butler. Bayless verkündete, dass er Butler über Doncic nehmen würde, um jetzt eine Playoff-Serie zu gewinnen, und sagte, der Heat-Star sei ein besserer Allround-Spieler und ein zertifizierter Gewinner. ) Genau hier, jetzt, werde ich Jimmy Butler Luka Doncic vorziehen. Er ist ein besserer Allrounder und erfolgreicher Basketballspieler. Mehr @Undisputed, jetzt auf FS1 https://t.co/hVMsfWIZnE – Skip Bayless (@RealSkipBayless) Mai , 2022

Technisch gesehen hat Bayless Recht, wenn er sagt, dass Butler ein besserer Allrounder ist, weil er ein Elite-Verteidiger und ein guter Torschütze ist, während Doncic es ist ein passabler Verteidiger und ein Elite-Torschütze. Aber Doncics offensiver Beitrag ist so viel größer als der von Butler, dass er immer noch der bessere Spieler ist, auch wenn er nicht beide Seiten des Balls dominiert. Und natürlich kann niemand wirklich sagen, ob Butler ein besserer Gewinner ist oder nicht. Er hat mehr gewonnen als Doncic, vor allem weil er fast ein Jahrzehnt älter ist als der slowenische Superstar. Aber in der Folge ist er auch viel öfter gescheitert. Wir werden nicht in dieses uralte Argument einsteigen.

Ich werde sagen, dass Butler in dieser Nachsaison so gut spielt, dass er einen Bayless-Take vernünftig klingen lässt. In einem Vakuum wird jeder und jede Doncics historische Produktion wegen Butlers Zwei-Wege-Fähigkeiten beleidigen. Aber Butler liegt im Durchschnitt 17. 7 Punkte, 7,6 Rebounds und 5,4 Assists in dieser Nachsaison, während er auf der anderen Seite der Lockdown-Verteidigung spielt Gericht. Doncic erzielt im Durchschnitt ein bisschen mehr Punkte und kommt auf 31.5 pro Spiel, mit 10.1 Rebounds und 6,6 Assists pro Wettkampf. Deutlich besser, aber der Abstand ist viel kleiner als man denkt. Dann fügt man Butlers defensive Fähigkeiten hinzu und es gibt ein berechtigtes Argument, dass diese Version von Butler wertvoller ist als diese Version von Doncic.

Das Problem, das sich ergibt, ist, dass wir

wissen Doncic kann das durchhalten. Diese Zahlen entsprechen dem, was er normalerweise tut. Butler schießt aus dem Kopf und eine Regression zum Mittelwert ist sehr gut möglich. Wir werden im Laufe der nächsten Woche herausfinden, wer sich dieser Gelegenheit stellen wird.

2022