skip-bayless-kann-es-kaum-erwarten,-tom-brady-bei-„undisputed“-zu-haben

Die großen Sportmediennachrichten der Woche kamen ziemlich plötzlich am Dienstagmorgen, als Fox ankündigte, dass Tom Brady seinem Team als führender NFL beitreten wird Analytiker, sobald er in Rente geht. Wann auch immer das sein mag. Es ist ein Schritt, der den höchsten Dollar kosten wird, aber einer, der sich mit ziemlicher Sicherheit bezahlt machen wird, da Fox Sports jede Woche während der Saison den berühmtesten lebenden Fußballspieler in seinem Programm präsentieren wird. Es gibt ein Mitglied des Teams, das sehr aufgeregt ist, Brady an Bord zu haben – ein gewisser Skip Bayless. Er und Co-Moderatorin Shannon Sharpe sprachen kurz über die Neuigkeiten auf Unbestritten heute und Bayless sagte, er kann‘ Er wartet nicht darauf, Brady in der Show zu haben, und schlägt Sharpe sogar vor, an diesem Tag frei zu nehmen, damit Bayless Brady alleine gegenübertreten kann. Brady meldet sich nicht für Studioshows an, also ein Auftritt in Bayless am

Unbestritten ist, gelinde gesagt, unwahrscheinlich. Aber welchen Inhalt würde es schaffen. Nur ein Vorgeschmack auf die mögliche Zukunft für uns Medien-Nerds.

