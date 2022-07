skip-bayless-liebt-die-idee,-lebron-james-gegen-kevin-durant-einzutauschen

„LeBron, wenn das Ziel ist, zu gewinnen, warum willst du mit Russ in LA festsitzen, anstatt dich mit Kyrie wieder zu vereinen?“ @RealSkipBayless über einen Tauschhandel von LeBron und KD pic.twitter.com/b5kGtpydDF

Es ist ein wenig in Vergessenheit geraten, dass die Nets eigentlich eine sehr solide Mannschaft haben, die in die nächste Saison geht. Auf Ben Simmons zu setzen, um wieder in Form zu kommen, ist ein Risiko, aber sie haben einen federnden, großen, erworbenen drei-und-D-Typen in Royce O’Neale und einen Haufen Schützen. Sie setzen LeBron in dieses Team und das ist 14 gewinnt, leicht. Fügen Sie eine vermutlich verjüngte Kyrie Irving hinzu und das ist ein Trupp. Durant wäre wahrscheinlich nicht allzu glücklich mit dem Arrangement, aber es gibt schlimmere Orte als die Lakers.

An diesem Punkt im Durant-Handelsdiskurs können wir uns alles einreden, aber das macht für beide Sinn Seiten. Normalerweise ist die Zustimmung zu Skip Bayless ein blinkendes Warnsignal, dass Sie den falschen Weg einschlagen, aber diesmal fühlt es sich nicht so an. Seltsam.