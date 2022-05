skip-bayless-nennt-dillon-brooks‘-flagranten-foul-auswurf-einen-„flat-out-witz“

– The Athletic (@TheAthletic) 4. Mai

Draymonds offenkundiger Auswurf war spaltend, aber es gab einen ziemlich klaren Konsens in der Welt der Sportmedien: Brooks hat es verdient, rausgeworfen zu werden. Es war ein hartes Foul, das im Playoff-Basketball nicht unbedingt fehl am Platz ist, aber er traf Payton mit einem Unterarm am Kopf und verursachte direkt eine Serienverletzung, die Payton mit ziemlicher Sicherheit aus der Serie und vielleicht sogar aus den Playoffs werfen wird. Niemand will solche Spiele. Spiele hart, foul hart und verletze niemanden. Es ist ein schmaler Grat, aber deshalb werden diese Typen mit Millionen dafür bezahlt.

Skip Bayless war einer der wenigen Einwände gegen Brooks Rauswurf. Er twitterte in Großbuchstaben darüber, dass es in dem Moment ein Witz war, bevor er das heutige