Skip Bayless, Shannon Sharpes Diskussion über Handelsgerüchte zwischen Phil Jackson und LeBron James gerät aus den Fugen

Ja, die NBA-Playoffs sind in vollem Gange. Nein, die Welt der Sportmedien wird nicht aufhören, stattdessen von den Los Angeles Lakers zu sprechen. Das neueste Gerücht, das die Sendezeit der beliebtesten Debattenshows dominiert, betrifft Phil Jackson und LeBron James. Insbesondere der Reporter der LA Times, Bill Plaschke, sagt, er habe „gehört“, dass Jackson LeBron tauschen und Russell Westbrook behalten wolle. Dieser Bericht tauchte am Mittwoch auf, und am Donnerstagmorgen war Plaschke erschienen und sagte, er habe nichts zu Protokoll, um ihn zu stützen, es sei nur etwas, was er gehört habe.