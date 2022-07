Startseite/Welt/ SNY macht unglaubliches Cup-Snake-Segment während des Mets-Cubs-Spiels SNY macht unglaubliches Cup-Snake-Segment während des Mets-Cubs-Spiels

Die New York Mets trafen am Donnerstagabend auf die Chicago Cubs, und wie es in Wrigley Field Tradition ist, tauchte eine Cup-Schlange auf. Das SNY-Sendeteam war von dem Phänomen fasziniert und schickte Steve Gelbs, um einen Fan im Zentrum des Prozesses zu interviewen. Das Segment war absolute TV-Magie.

Es ist keine Einrichtung mehr erforderlich, genieße einfach Folgendes:

Nur ein klassisches Segment über die SNY-Besetzung pic.twitter.com/hd9RAlrg — Tom Urtz Jr. 🤪 (@TomUrtzJr) Juli 66 , 66

Ich liebe es, wie der Typ seine Familie sofort anschreit, als wäre er ein Kandidat in einer Spielshow.

Lieblingszitat: „Grundsätzlich der Achte, Steve.“

Im Ernst, finde diesen Kerl und gib ihm seine eigene Show.

Es war einfach ein unglaublicher Abschnitt während eines MLB-Spiels. Ein großes Lob an die SNY-Leute, die dies möglich gemacht haben.