SNY, On a Real Heater, gibt Edwin Diaz Entrance die „Wizard of Oz"-Behandlung

Edwin Diaz und seine einzigartige Einzugsmusik sind zu einer Sache geworden, da die New York Mets ihre volle Absicht zeigen, ein Hauptakteur in der Verfolgungsjagd der World Series zu sein . Es ist immer großartig, wenn ein Closer Feuer fängt und mit seinem bevorzugten Soundtrack in den Mainstream überschwappt und SNY weiterhin aus der Situation Kapital schlägt. Letzte Nacht standen sie auf den Schultern der filmischen Präsentation der letzten Woche und gingen noch einen Schritt weiter.

Alle Schnickschnack und möglichen Effekte zu verwenden, um ein möglichst cooles Seherlebnis zu schaffen, ist ein gefährliches Spiel, aber das Netzwerk hat sich regelmäßig bewegt, ohne sich zu verbrennen . Wir wollen nicht sagen, dass dies der größte Rückgang von Schwarzweiß zu Farbe seit Wizard of Oz