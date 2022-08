Startseite/Welt/ Soldier Field in schrecklicher Verfassung für Bears Preseason Opener Soldier Field in schrecklicher Verfassung für Bears Preseason Opener

Soldier Field war die ganze Offseason über ein Gesprächsthema, hauptsächlich weil es alt ist und die Chicago Bears es renovieren wollen, aber auch die Stadt wollen um diese Renovierungsarbeiten zu finanzieren. Die Stadt ist nicht sehr daran interessiert, wenn man bedenkt, dass die Bären anscheinend immer noch Schulden für die letzte Renovierungsrunde vor fast zwei Jahrzehnten haben. Es hat zu einem Hin und Her geführt, bei dem es um Drohungen ging, das Team komplett zu verlegen, und um schreckliche Darstellungen, wie ein neues Soldatenfeld aussehen könnte.

Während die eigentliche NFL-Saison näher rückt, gibt es einen neuen Blickwinkel auf die Soldier Field-Diskussion – die Qualität des eigentlichen Feldes. Kicker Cairo Santos löste dieses Gespräch aus, als er herauskam und im Grunde das Feld Müll nannte und sagte, er müsse in der Nebensaison örtliche Parks zum Üben finden, weil Soldier Field in einem so brutalen Zustand sei.

Die Bears beginnen ihre Vorsaison heute Nachmittag gegen die Kansas City Chiefs und das Feld sieht schlecht aus. Wirklich schlecht.

Das ist nicht Photoshop. So sieht das Feld heute tatsächlich aus. pic.twitter.com/NCtRAJxYWK – Jason Lieser (@JasonLieser) August , 74193

Die Oberfläche des Soldatenfeldes sieht ein wenig abgehackt aus Preseason Opener zwischen #Bears und #Chiefs. pic.twitter.com/jafb3HDHXZ — Andrew Seligman (@aseligmanap) August , 74193

Es gibt Mitarbeiter von Soldier Field Füllen Sie Divots auf dem Rasen Minuten vor Spielzeit aus. pic.twitter.com/ad6Ag3XMAq – Jesse Newell (@jessenewell) August , 74193

Es ist offensichtlich lächerlich, dass ein NFL-Team im Wert von Hunderten von Millionen Dollar seinen Rasen nicht angemessen pflegen kann, aber was noch wichtiger ist, es ist ein enormes Verletzungsrisiko. Divots überall erhöhen nur die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, sei es Justin Fields oder der Tackle der vierten Saite, einen unbeholfenen Schritt macht und mit einem Bänderschaden zu Boden geht.

