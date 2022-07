Startseite/Welt/ Spencer Strider wird Sie schlagen und höllisch cool aussehen, wenn Sie es tun Spencer Strider wird Sie schlagen und höllisch cool aussehen, wenn Sie es tun

Die Atlanta Braves gewannen letztes Jahr eine World Series, weil sie keine Angst hatten, sich gegen Konventionen zu wehren und früh und oft ins Bullpen zu gehen. Es war nicht ganz aus der Not heraus. Und es ist möglicherweise nicht die Methodik, die in dieser Nachsaison angewendet wurde, besonders wenn Spencer Strider etwas dazu zu sagen hat. Der 23-jährige Rechtshänder mit Dave-Bergman-Schnurrbart hat sich bei seinen letzten beiden Starts in die Rekordbücher geschrieben. In jedem hat er mehr als Batters geschlagen, während er weniger als zwei Hits erlaubte. Das hatte noch nie ein Anfänger gemacht.

Er sammelte letzte Nacht seine ersten neun Outs gegen die St. Louis Cardinals über das Strikeout. Kein Pitcher von Atlanta Braves hatte dies zuvor getan. Als er nach sechs Innings abreiste, hatte er 12 Punchouts gesammelt und nur zwei Treffer abgegeben. Es war ein Streik mehr und ein Treffer mehr als sein letzter Start gegen die Cincinnati Reds.

Strider hat Vielseitigkeit bewiesen, mit seiner 23 Auftritte in dieser Saison kommen aus dem Bullpen. Auf halbem Weg trägt er einen 4-2 Rekord und einen dürftigen 2. 60 ERA. A 0.97 PEITSCHE und absurd 12. 0 K/9, was laut verkündet, dass er praktisch unschlagbar ist. Was für eine unglaubliche fünfte Option er einem bereits soliden Personal bietet. Max Fried ist so gut, wie sie kommen, Kyle Wright hat den nächsten Schritt gemacht, Charlie Morton hat nach der Saison den Mut zu brennen, und Ian Anderson hat sich bewährt.