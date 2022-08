Startseite/Welt/ Steelers- und Jaguars-Fans warfen Getränke und prügelten sich während des Vorsaison-Spiels Steelers- und Jaguars-Fans warfen Getränke und prügelten sich während des Vorsaison-Spiels

Die Pittsburgh Steelers schlagen die Jacksonville Jaguars am Samstag in einem Vorsaison-Thriller, -. Der nicht gedraftete Rookie Tyler Snead erzielte im vierten Viertel knapp zwei Minuten vor Schluss den entscheidenden Treffer. In der Zwischenzeit …