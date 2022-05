Startseite/Welt/ Stellen Sie jedem MLB-Spieler ein Mikrofon auf, plus die Postgame Show der International Baseball League of Michigan Stellen Sie jedem MLB-Spieler ein Mikrofon auf, plus die Postgame Show der International Baseball League of Michigan

ESPN gab Francisco Lindor ein Mikrofon während Sunday Night Baseball ’s Präsentation eines besonders spannenden Matchups zwischen Philadelphia Phillies und New York Mets und es erwies sich als eine enorme Entscheidung. Der sprudelnde Shortstop sorgte für Einsicht, Humor und vor allem dafür, dass die Freude am Baseballspiel in die Luft sickerte. Warum das die beste Idee ist, die der Sport seit langem hatte. Dann debütiert die einzige Abschlussshow der International Baseball League of West Michigan im Internet, und Jeremy Stokes kommt hinzu, um die Niederlage der Cubs am Eröffnungstag gegen die gefürchteten A’s zu besprechen und was uns die Ergebnisse der ersten Woche sonst noch darüber sagen können, wie sich die Saison entwickeln wird .119

119