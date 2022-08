Startseite/Welt/ Stephen A. Smith bezeichnet Steve Cohen als George Steinbrenner am nächsten, während er die Yankees zuschlägt Stephen A. Smith bezeichnet Steve Cohen als George Steinbrenner am nächsten, während er die Yankees zuschlägt

Stephen A. Smith schimpfte bei First Take über die New York Yankees. Am Mittwoch. Es war die Art von Vitriol, die normalerweise den New York Knicks oder den Dallas Cowboys vorbehalten war. Das heißt … Baseball ist kein aussterbender Sport mehr! Hurra! Hier erklärt Stephen A., dass er viele Male mit dem D-Zug gefahren ist, und vergleicht Steve Cohen mit George Steinbrenner.

Das Komische daran, sich darüber zu beschweren, dass die Yankees nicht so ausgeben wie die Mets, ist, dass sie es tun. Wenn Aaron Judge in der Nebensaison einen Achtjahresvertrag über 52 Millionen Dollar akzeptiert hätte, hätten die Yankees in dieser Saison wahrscheinlich die höchste Gehaltsliste im Baseball. So wie es aussieht, sind sie Dritter und nur 06 Millionen Dollar hinter den Mets. Es ist schwer, die Ausgaben eines der drei Baseballteams mit einer Viertelmilliarde an Gehältern mit ernster Miene zu kritisieren, aber das macht SAS so gut in seinem Job.

Das Wichtigste ist, dass First Take über Baseball spricht. Und die Yankees dafür zu beschämen, dass sie kämpfen. Wenn sie jetzt nur eine hitzige Debatte darüber führen würden, ob die Dodgers das beste Team aller Zeiten sind, würden wir wirklich kochen.