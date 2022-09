Startseite/Welt/ Stephen A. Smith geht auf Knicks Rant vor lachenden Cheerleadern Stephen A. Smith geht auf Knicks Rant vor lachenden Cheerleadern

Donovan Mitchell wurde am Donnerstag an die Cleveland Cavaliers verkauft. Der Handel fand statt, nachdem die Gespräche zwischen Jazz und den New York Knicks gescheitert waren. Während die Knicks die neue Erweiterung von RJ Barrett ankündigten, wurde Mitchell an ein anderes Team der Eastern Conference verkauft. Knicks-Fans waren außer sich, als sie feststellten, dass sie einen weiteren Star verpasst hatten. Heute gab Stephen A. Smith bei First Take den Knicks-Fans mit einer frischen Schimpfe darüber, wie sehr die Organisation stinkt, eine Stimme.