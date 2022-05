Startseite/Welt/ Stephen A. Smith gibt den besten Jerry-Jones-Eindruck bei „First Take“ Stephen A. Smith gibt den besten Jerry-Jones-Eindruck bei „First Take“

Am Montag erregte der Bürgermeister von Dallas, Eric Johnson, einige Aufmerksamkeit, als er seine Überzeugung zum Ausdruck brachte, dass die Stadt ein weiteres NFL-Team unterstützen könnte. Wie bei den meisten Dingen in der Politik sollte es eher eine Diskussion als eine Bewegung in Richtung Veränderung auslösen. Während Dallas wahrscheinlich eine zusätzliche Fußballmannschaft technisch unterstützen könnte, weil es wohl keine Gegend im Land gibt, die so fußballverrückt ist wie Texas, sind die Dallas Cowboys eine nationale Marke, die kein Territorium teilen möchte.

Insbesondere gibt es keine Chance, dass Jerry Jones das Gebiet mit einem anderen Team teilen möchte. Das ist jedem klar. Jones hat genug Geld und Einfluss in der Region, um ein neues Team zu töten, bevor die Saat überhaupt gesät ist. Aus diesem Grund wird dies alles eher als ein Haufen Lärm denn als Omen für die kommenden Dinge angesehen. Es hat heute noch einen Platz während

First Take bekommen, wo der bekannte Cowboys-Gegner Stephen A. Smith seinen besten Jerry-Jones-Eindruck für früher ausbrach Dallas-Lineman Marcus Spears.

Ganz ehrlich? Es gibt etwas Raum für Verbesserungen. Der Akzent ist in Ordnung, aber Smith änderte seine Umgangssprache nicht. Es war Stephen A. Smith mit südlichem Akzent. Aber selbst die Starpersönlichkeit von ESPN ist nicht perfekt.