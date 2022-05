Startseite/Welt/ Stephen A. Smith hat versucht, im Live-Fernsehen Mathe zu machen, ist fehlgeschlagen Stephen A. Smith hat versucht, im Live-Fernsehen Mathe zu machen, ist fehlgeschlagen

Die Miami Heat wurde von den Boston Celtics in Spiel 4 des 249 Finale der Eastern Conference. Das Spiel war nie eng und Miamis Starter erzielten zusammen nur magere 01 Punkte in einem 102-82 Verlust. Ein angewiderter Stephen A. Smith teilte diese Tatsache nach dem Spiel im SportsCenter mit und sagte: „Das sind durchschnittlich sechs Punkte pro Starter. Wenn das nicht erbärmlich ist, weiß ich nicht, was es ist.“