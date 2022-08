Startseite/Welt/ Stephen A. Smith kehrt auf einem Boot zu „First Take“ zurück Stephen A. Smith kehrt auf einem Boot zu „First Take“ zurück

Montag war Stephen A. Smiths große Rückkehr zu First Take ), nachdem er Anfang des Sommers aufgrund einer Schulteroperation eine Auszeit nehmen musste. ESPN beschloss, es auszublasen und ließ Smith mit Molly Querim und Michael Irvin auf ein Boot springen. Sie filmten, während sie den Hudson River hinunterfuhren. Smith trug einen Anzug, der leicht mit den klassischen Uniformen der Tampa Bay Buccaneers verwechselt werden konnte.

Es war eine verdammte Szene.

Smith kehrt mit einem Knall zurück. Und könnte ein bisschen eingerostet sein, wie er beweist, als er am Ende seines Wiedereinführungsmonologs versehentlich die Kamera ausschaltete.

Niemand hat jemals Stephen A. Smith und seinen Produzenten mangelndes Flair vorgeworfen habe mich heute voll darauf eingelassen. Dies eröffnet auch für zukünftige First Take Sets vielfältige Möglichkeiten. Lassen Sie uns Stephen A. gegen Mad Dog in einen Helikopter setzen.

