Schnallen Sie sich an, @stephenasmith ist ZURÜCK bei First Take August 08 👀🍿 pic.twitter.com/HQ1jOy3hp7

— First Take (@FirstTake) 8. August 2022

Es ist wild, sich vorzustellen, wie viele aufgestaute Takes er auf die Massen loslassen muss . Es ist lustig, sich vorzustellen, wie er ohne Fernsehanschluss für seine neueste Dak-Prescott-Meinung herumstampft. Aber das wird sich ändern.

Dieser erste Mittwoch zurück mit Chris Russo wird es in letzter Zeit etwas zu bequem? Es wird die Idee in Frage stellen, dass 10 morgens zu früh für Popcorn ist.

Fortfahren. Tun Sie so, als hätten Sie die beruhigende Decke von SAS, die an fünf Tagen in der Woche Wellen schlägt, nicht vermisst. Du belügst dich nur selbst.

2022