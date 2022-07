Startseite/Welt/ Stephen A. Smith: Kyrie Irving hat das Nets-Franchise ruiniert Stephen A. Smith: Kyrie Irving hat das Nets-Franchise ruiniert

Kyrie Irving und Kevin Durant wollen beide von den Brooklyn Nets weg und sind bereit, alles zu tun, um an neuen Orten zu landen. Offensichtlich gab es am Donnerstag eine Menge Reaktionen auf diese Nachricht, aber keine war stärker als das, was Stephen A. Smith zu sagen hatte. Er zielte direkt auf Irving.

Smith behauptete, Irving habe die Nets als Franchise ruiniert. Er gab Kyrie die ganze Schuld für seine Taten, dafür, dass er nicht zur Arbeit erschienen war und kein Profi war. Seine Kommentare sind unten.

Ich bin mir nicht sicher, ob die Paarung mit Durant jemals in Brooklyn funktioniert hätte . Irving war schon immer unglaublich unzuverlässig, also könnte dies immer das Ergebnis gewesen sein. Ich glaube nicht, dass eine NBA-Meisterschaft für diese Paarung jemals in Frage kam. Aber es ist nicht schwer, die Logik darin zu sehen, Irving für all das verantwortlich zu machen.

Wer auch immer schuld ist, es ist klar, dass die Netze implodieren, und Irving hat sicherlich nicht geholfen.

