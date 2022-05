Startseite/Welt/ Stephen A. Smith: Lakers sollten erwägen, LeBron James an Utah Jazz zu verkaufen Stephen A. Smith: Lakers sollten erwägen, LeBron James an Utah Jazz zu verkaufen

Die NBA-Playoffs sind in vollem Gange, aber die Los Angeles Lakers lauern immer am Rande der Diskussion, weil sie die Lakers sind. Nachdem gestern bekannt wurde, dass Phil Jackson das Franchise bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer berät, verdiente sich Los Angeles einen Platz im B-Block der heutigen First Take mit Stephen A. Smith und Chris „Mad Dog“ Russo sowie Gastdebattierer JJ Redick.

Smith verschwendete keine Zeit und kam sofort auf den Punkt: Er glaubt, dass die Lakers zumindest in Betracht ziehen sollten, LeBron James zu handeln. Er ist der einzige wirklich wertvolle Spieler im Kader; Die Aktie von Russell Westbrook könnte nach der letzten Saison unmöglich niedriger sein, und Smith sagt, dass Anthony Davis nach einer weiteren verletzungsgeplagten Saison in einem ähnlichen Boot sitzt. Wenn die Lakers im nächsten Jahrzehnt relevant bleiben wollen, müssen sie jünger und besser werden. Der Handel mit LeBron ist die einzige Möglichkeit, dies in dieser Nebensaison zu tun.

Dieses Argument hat sicherlich seine Berechtigung, auch wenn es außerhalb von NBA2K nie vorkommen wird. Aber Smith grub tiefer und ratterte ein paar Ziele für LeBron aus, die den Lakers eine großartige Rückkehr einbringen würden. Unter diesen Zielen? Der Utah Jazz, der es in dieser Nebensaison wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad in die Luft jagen wird und einen elektrischen jungen Torhüter namens Donovan Mitchell hat, der in den hellen Lichtern von Los Angeles großartig wäre.