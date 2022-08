Startseite/Welt/ Stephen A. Smith sagt Paul Finebaum, dass er erwägen würde, für das Präsidentenamt zu kandidieren Stephen A. Smith sagt Paul Finebaum, dass er erwägen würde, für das Präsidentenamt zu kandidieren

Stephen A. Smith ist ein sehr einflussreiches Sportmedienmitglied mit einer riesigen Plattform bei ESPN. Das Netzwerk hat ihn so oft wie möglich vor der Kamera, da er unglaublich talentiert ist und ständig Schlagzeilen macht. Aber könnte diese Art von Popularität und Bedeutung auch außerhalb der Sportmedienlandschaft übertragen werden? Nun, Stephen A. hat gerade seinem ESPN-Kollegen Paul Finebaum gesagt, er würde „stark in Betracht ziehen“, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden.

Hier ist das Video vom heutigen Segment:

Könnte der nächste Präsident der Vereinigten Staaten … @stephenasmith sein??? pic.twitter.com/fmcwHqq1z9 — Paul Finebaum (@finebaum) August , 2022

Oh Mann, seine Ballwechsel und die Debatten wären absolut episch. Herrgott, wäre das lustig.

Diese feierliche Ankündigung von Stephen A. kam am selben Tag, an dem er sich in die Länge zog, wie schrecklich die New York Jets sind während Erste Aufnahme.

Stephen A. Smith schimpft seltsam und unaufgefordert darüber, wie die #Jets „stinken“.

Sagte, sie haben keine Chance in der AFC East, weil sie die Jets sind und das „eine Selbstverständlichkeit“ ist. pic.twitter.com/YPTnvjEoyd