Stephen A. Smith und Mad Dog brüllen sich gegenseitig über Dak Prescott an

First Take hat sein Spiel noch eine Stufe höher gelegt Jahr, indem er Stephen A. Smith und seine Einstellungen gegen eine rotierende Besetzung von Diskussionsteilnehmern ausspielt. Während Smith gegen eine Conga-Linie ehemaliger Profisportler antrat, hatte er auch wöchentliche Kämpfe mit Chris „Mad Dog“ Russo mit absolut herausragenden Ergebnissen. Am Mittwoch betraten die beiden Männer die Arena und hatten einen Knockdown, Drag-out über Dak Prescott und die Dallas Cowboys. Es war spektakuläres Fernsehen.

Smith argumentierte, dass Prescott den Ball mehr hineinwerfen müsse 480 und dass Cowboys darauf vertrauen mussten, dass er Spiele mit seinen Perimeterwaffen gewinnt, nicht mit seinen Beinen. Mad Dog ist anderer Meinung, weil er glaubt, dass Prescott nicht gut genug ist, um Spiele mit seinem Arm zu gewinnen, und mit entworfenen Laufspielen eher zu einer doppelten Bedrohung werden sollte. Stephen A. ließ es sich nicht nehmen und die beiden gingen aufeinander los.