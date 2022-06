Startseite/Welt/ Stephen A. Smith und Mad Dog schrien während eines weiteren „First Take“-Segments Stephen A. Smith und Mad Dog schrien während eines weiteren „First Take“-Segments

Diese Woche fällt mitten in die Baseballsaison und das Halbfinale der French Open, in den Beginn der Conference Finals der NHL und in den Vorabend der NBA Finals . Offensichtlich debattierten Stephen A. Smith und Chris „Mad Dog“ Russo heute bei First Take über die „berühmtesten Franchises“ im Sport. Schreien, Springen und wütendes Zeigen fand statt.

Die Hölle bricht los, als Stephen A und Mad Dog über Celtics vs. Lakers streiten. Bleiben Sie bis zum Ende, wenn Hund aussieht, als würde er gleich über sich selbst stolpern. pic.twitter.com/hNcxWhxsUy

– Jimmy Traina (@JimmyTraina) 1. Juni

Das Gebrüll und Stampfen ist lustig, aber wie üblich ist es die Person, die spricht nicht, was wirklich zur Komik der Situation beiträgt. Stephen A. und Mad Dog haben sich ein paar Mal gegenseitig dazu gebracht, den Charakter zu brechen, aber sie blieben trotzdem dem Teil verpflichtet. Sie schicken jedoch Molly Qerim hinein, um es zu beenden, und alles, was sie tun kann, ist unbeholfen, während die Typen weiter schimpfen.