Stephen A. Smith verließ Jalen Rose, nachdem Rose zugab, dass er Kyrie Irving All-NBA gewählt hatte

Kyrie Irving erhielt in dieser Saison eine einzige Stimme für das All-NBA Third Team. Während des NBA-Countdowns am Mittwochabend gestand Jalen Rose, die Person zu sein, die für Irving gestimmt hat. Die Reaktionen am Set waren unglaublich, als Stephen A. Smith voll von Stephen A. Smith wurde.