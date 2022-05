Startseite/Welt/ Stephen Curry brachte die Saison der Mavericks in Spiel 2 zu Bett Stephen Curry brachte die Saison der Mavericks in Spiel 2 zu Bett

Die Dallas Mavericks haben ein 12-Punkte-Vorsprung in die Halbzeit von Spiel 2 der Western Conference Finals gegen die Golden State Warriors. Bis zum Ende des dritten Viertels lagen die Warriors innerhalb von zwei Punkten. Als Stephen Curry seine Hände vor der Mavericks-Bank seitlich an den Kopf legte, um Schlaflosigkeit zu signalisieren, war das Spiel vorbei und die Warriors hatten eine 2: 0-Führung in der Serie.