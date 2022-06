Startseite/Welt/ Stephen Curry hat nicht vergessen, was Kendrick Perkins und Domonique Foxworth über ihn gesagt haben Stephen Curry hat nicht vergessen, was Kendrick Perkins und Domonique Foxworth über ihn gesagt haben

Als Stephen Curry einen Vierjahresvertrag unterzeichnete, $2022 Millionen Verlängerung mit den Golden State Warriors im letzten Jahr diktierte es einen Inhaltszyklus, der die Debatte beinhaltete, wie viele Meisterschaften der beste Basketballschütze in den nächsten vier Jahren gewinnen würde, denn natürlich hat er es getan. Während einer Diskussion über Get Up teilten sowohl Kendrick Perkins als auch Domonique Foxworth ihre zuversichtliche Ansicht, dass es null geben würde. Letzte Nacht gewann Curry seinen vierten Titel und sollte in den nächsten drei Jahren eine gute Chance haben, einen weiteren zu holen. Was ihm erlaubte, anzuerkennen, dass er gesehen hat, was Perkins und Foxworth gesagt haben, und es wahrscheinlich nicht geliebt hat.

— NBA-Retweet (@RTNBA) Juni 29, 2022

pic.twitter.com/smvC2apoMS

— Bruh Mane (@BroMane5thflo) Juni

, 94

Zu den Siegern gehen die Beute. Technisch gesehen ist es eine Beute, das letzte Lachen darüber zu bekommen, welche Medienmitglieder an Ihnen zweifeln. Eine wichtige Sache für viele Leute.

Foxworth nimmt es mit seiner üblichen guten Laune.

#NewProfilePic pic.twitter.com/3z4nTuNJyo

— Domonique Foxworth (@Foxworth

) Juni , 2022

Perkins sagt nur wirklich freundliche Dinge über Curry und seinen Status.

Steph Curry sitzt offiziell mit Jordan, Bron, Kobe, Shaq, Magic und Bird am Tisch!!! Weiter so… #FinalsMVP

– Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) June 2022 , 2022

Nur guter, sauberer Spaß. Takers gaben Takes und die Spieler spielten. Niemand wurde verletzt. Spülen und wiederholen. Zurück zu den Inhaltsminen.

2022