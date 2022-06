Startseite/Welt/ Steve Kerr rettete die Saison der Warriors, indem er Draymond Green auf die Bank setzte Steve Kerr rettete die Saison der Warriors, indem er Draymond Green auf die Bank setzte

Die Golden State Warriors haben am Freitagabend effektiv um ihr Leben gespielt. Golden State ging in Spiel 4 in Boston mit 1: 2 gegen die Celtics zurück und brauchte einen Sieg, oder sie riskierten, drei Spiele in Folge gegen ein Team gewinnen zu müssen, das in dieser Nachsaison noch nicht einmal zweimal in Folge verloren hat. In den ersten dreieinhalb Vierteln war Stephen Curry elektrisiert, bekam aber nicht viel Hilfe von seinen Landsleuten und es sah so aus, als würden die Dubs in einem riesigen Loch nach Hause zurückkehren.

Dann tat Steve Kerr etwas Brillantes und erinnerte alle daran, dass er nicht nur davon profitiert hat, den größten Schützen aller Zeiten zu trainieren. Er ist auch ein großartiger Trainer aus eigenem Recht. Und er zeigte es, indem er Draymond Green auf die Bank setzte, als es am wichtigsten war.

Im vierten Viertel lagen die Warriors siebeneinhalb Minuten vor Schluss um vier zurück. Die Saison stand auf der Kippe. Benching Green schien gewissenlos. Ja, er kämpfte weiterhin offensiv und sein Mangel an Vertikalität war ein Problem auf den Brettern, aber es ist immer noch Draymond Green, über den wir hier sprechen. Sein jenseitiger Basketball-IQ verändert das Spiel defensiv und er wird als Drehscheibe für die Bewegungsoffensive der Warriors eingesetzt. Wenn alles am wichtigsten war, würde sich Kerr nicht so sehr wie möglich auf all seine meisterschaftserprobten Veteranen stützen?

Nun, das tat er ‚t. Er setzte Green zugunsten von Kevon Looney auf die Bank und ließ Curry von Klay Thompson, Andrew Wiggins und Jordan Poole umgeben. Kerr machte die Wette, dass Curry in der Offensive bekommen würde, was er wollte, da die Celtics niemandem außer Looney helfen konnten, und dass Looneys Anwesenheit am Rand den relativen Mangel an Außenverteidigung in dieser Aufstellung ausgleichen würde. Es war eine gute Wette, weil es funktionierte. Von diesem Punkt an gingen die Warriors auf einen 21-7-Lauf, um das Spiel zu gewinnen und das Finale zu erreichen.

Green verschwand zugegebenermaßen nicht während dieser Strecke. Kerr brachte ihn zurück, um wichtige defensive Besitztümer zu erlangen, und die verbleibenden Auszeiten, die er hatte, gepaart mit einigen rechtzeitigen Fouls, ermöglichten es ihm, Green für offensive Besitztümer zu ziehen. Und die Celtics taten sich sicherlich keinen Gefallen, indem sie sich weigerten, mit Green nicht auf den Boden einzudringen und stattdessen aus der Tiefe zu schmeißen. Wenn Boston den Kopf senkt und sich auf die Farbe einlässt, besteht eine sehr reale Chance, dass dieses Gespräch einen ganz anderen Ton hat.

Aber das taten sie nicht. Das Glück begünstigt die Mutigen und jedes Meisterschaftsteam braucht ein bisschen Glück, um als Sieger hervorzugehen. Während das Finale in der Schwebe war, legte Kerr alle seine Chips auf den Tisch und forderte Curry auf, das Spiel ohne das entscheidende dritte Rad ihrer drei vorherigen Titel zu gewinnen. Er hat es geschafft und Kerr sieht Stunden später aus wie ein Genie 12.

