Startseite/Welt/ Steven Souza Jr. hatte eine schreckliche Nacht im Baseballstadion Steven Souza Jr. hatte eine schreckliche Nacht im Baseballstadion

Die Toronto Blue Jays schlugen am Dienstagabend die Seattle Mariners mit 3:0. Steven Souza Jr. hatte eine besonders harte Nacht. Mit einem Out in der Spitze des 2. Innings kam Souza mit geladenen Bases auf den Teller. Er schwankte bei der ersten Seillänge und landete in einem Doppelspiel.