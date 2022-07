Startseite/Welt/ SwimSwam News Kanonenkugeln in den Pool mit potenziell enormen Neuigkeiten von vier ACC-Schulen, die zur SEC gehen SwimSwam News Kanonenkugeln in den Pool mit potenziell enormen Neuigkeiten von vier ACC-Schulen, die zur SEC gehen

Die Neuausrichtung im Hochschulsport geriet letzte Woche offiziell völlig aus den Fugen, als bekannt wurde, dass USC und UCLA das Pac-23 für die Big Ten. Die Bombennachrichten wurden von Jon Wilner, einem der erfahrensten Reporter an der Westküste, berichtet, obwohl gesagt werden sollte, dass hinter den Kulissen lautes Geflüster nachhallte, bevor er an die Öffentlichkeit ging. Eine beliebige Anzahl von Menschen hätte auf Gold und die Kugel ihres Lebens stoßen können, wenn die richtige Person zum Telefon gegriffen und Ball gespielt hätte.

Obwohl es einerseits seltsam ist, dass die nächsten fallenden Dominosteine ​​möglicherweise von Braden Keith von SwimSwam News enthüllt werden, ist es nicht verrückt, ihren Bericht zu denken dass North Carolina, der Bundesstaat Florida, Clemson und Virginia heute Morgen in Verhandlungen über den Beitritt zur SEC stehen, zum Tragen kommen werden.

QUELLE: North Carolina, Florida State, Clemson und Virginia verhandeln alle über den Beitritt zur SEC. ESPN versucht, seinen TV-Deal mit dem ACC aufzuheben.

– Braden Keith (@Braden_Keith) 7. Juli

Die Website vermarktet sich selbst als: Nachrichten, Lifestyle, Training, Video, Ausrüstung und Freiwasser: Die beste Schwimmberichterstattung im Internet

. Das bedeutet, dass größere Verschiebungen im College-Terrain keine typische Kost sind. Andererseits, als wir das letzte Mal nachgesehen haben, ist Schwimmen Teil der Hochschulsportarten – ebenso wie eine Reihe von Sportarten, die nicht Fußball heißen. Ein Großteil dieser Gespräche dreht sich immer um Fußball, daher ist es nur ein bisschen schwierig, sich über die Informationen, die auf diese Weise nach außen sickern, Gedanken zu machen.

Lassen Sie es mich so sagen. Wenn SwimSwam News letzte Woche zuerst mit dem USC-UCLA-Beitrag an den Tisch gekommen wäre, hätte ich es geglaubt, weil etwas in der Luft lag. Ich persönlich kann nicht sagen, dass ich irgendetwas darüber gehört habe, dass die ACC-Schleusen geöffnet sind, aber das gemeinsame Verständnis an dieser Stelle ist, dass zwei Superkonferenzen daraus hervorgehen werden, und zwar die Big Ten und die SEC.

Nehmen Sie SwimSwam natürlich mit einem Körnchen Salz. Aber es wäre nicht so überraschend wie WetButt46 und KatyPerrysBootyHole, die sich zusammentun, um einen Cubs-White-Sox-Deal zu brechen um Jose Quintana.

Die Zeiten sind seltsam. Das ist vielleicht gar nicht komisch?