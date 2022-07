SWOT-Analyse des Neuromorphic Computing-Marktes, neueste Innovationen, aufkommende Trends, Branchengröße, Wachstumsaussichten und Prognose 2029

Der Reliable Neuromorphic Computing-Marktbericht bietet umsetzbare Markteinblicke, aus denen Unternehmen langfristige und profitable Strategien entwickeln können. Unnötig zu sagen, dass der Bericht Unternehmen hilft, unterschiedliche Strategien zu entwickeln, indem er allgemeine Marktbedingungen wie Produktpreis, Gewinn, Kapazität, Produktion, Angebot, Nachfrage und Marktwachstumsrate analysiert. Während der Formulierung dieses Marktdokuments wurde eine SWOT-Analyse zusammen mit vielen anderen Standardrecherche-, Analyse- und Datenerfassungsphasen durchgeführt. Darüber hinaus werden wichtige Akteure, wichtige Kooperationen, Fusionen, Übernahmen, Innovationstrends und Geschäftsrichtlinien im Marktbericht für neuromorphes Computing neu bewertet. Es erleichtert das Verständnis der Markenbekanntheit und des Wissens über Ihre Marke und Produkte bei potenziellen Kunden.

Marktanalyse und Überblick

Der Markt für neuromorphes Computing wird im Prognosezeitraum 2022-2029 voraussichtlich ein Marktwachstum von 52,50 % verzeichnen und bis 2029 voraussichtlich einen Wert von 34,61 Milliarden US-Dollar erreichen. Der Marktforschungsbericht von Data Bridge zum Markt für neuromorphes Computing bietet Analysen und Einblicke in die verschiedenen Faktoren, von denen erwartet wird, dass sie im Prognosezeitraum vorherrschen, und geben ihre Auswirkungen auf das Marktwachstum an. Die weltweit wachsende Nachfrage nach Technologie beschleunigt das Wachstum des Marktes für neuromorphes Computing.

Neuromorphic Computing, auch bekannt als Neuromorphic Engineering, bezieht sich auf die Verwendung großer, integrierter Systeme, die aus verschiedenen analogen Schaltungen bestehen. Diese Systeme ermöglichen die Replikation der im menschlichen Nervensystem vorhandenen neurobiologischen Verhaltensweisen. Die Neuromorphic Computing Platform umfasst zwei kritische Systeme, die auf benutzerdefinierten Hardwarearchitekturen basieren. Diese Systeme wurden entwickelt, um neuronale Mikroschaltkreise zu programmieren, indem gehirnähnliche Denkprozesse auf Cognitive Computing angewendet werden.

Die wachsende Zahl von Anwendungen in der Automatisierung weltweit ist einer der Hauptfaktoren für das Wachstum des Marktes für neuromorphes Computing.

Segmentierung:

Auf der Grundlage des Angebots wird der Markt für neuromorphe Computer in Hardware und Software unterteilt . Hardware wird weiter in Prozessoren und Speicher unterteilt.

Basierend auf der Bereitstellung wird der Markt für neuromorphes Computing in Edge-Computing und Cloud-Computing unterteilt.

Basierend auf der Anwendung ist der Markt für neuromorphe Computer in Bilderkennung, Datenverarbeitung, Signalerkennung, Objekterkennung und Data Mining unterteilt.

Auf der Grundlage des Endbenutzers ist der Markt für neuromorphes Computing in Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, IT und Telekommunikation, Medizin, Automobil, Industrie und andere unterteilt.

Führende Unternehmen, die im Marktbericht für neuromorphe Computer bewertet wurden, sind:

Hauptakteure im Marktbericht für neuromorphes Computing sind: Intel Corporation, IBM, BrainChip., Qualcomm Technologies, Inc., Hewlett Packard Enterprise Development LP, SAMSUNG, HRL Laboratories, LLC, General Vision Inc., Applied Brain Research, Vicarious. , Numenta, Aspinity analogML, BrainCo, Inc., Bitbrain Technologies, Halo Neuroscience, Linux Kernel Organization, Inc., Nextmind SRL, Cognixion, Inc., NeuroPace, Inc., MindMaze und Innatera Nanosystems BV et al.

Im vollständigen Bericht über den Markt für neuromorphes Computing werden Branchentrends auf Makroebene detailliert beschrieben, was dazu beiträgt, die Marktlandschaft und mögliche zukünftige Probleme zu erklären.

Höhepunkte des Neuromorphic Computing-Marktberichts: –

Die neuesten Marktdynamiken, Entwicklungstrends und Wachstumschancen werden zusammen mit Branchenbarrieren, Entwicklungsbedrohungen und Risikofaktoren vorgestellt.

Die Prognosedaten des Neuromorphic Computing-Marktes helfen bei der Machbarkeitsanalyse, Marktgrößenschätzung und Entwicklung.

Dieser Bericht dient als umfassender Leitfaden zur Mikroüberwachung aller wichtigen Neuromorphic Computing-Markt.

Ein kurzer Blick auf den Markt erleichtert das Verständnis.

Analyse auf Länderebene

Der Neuromorphic Computing-Markt wird analysiert und Einblicke in die Marktgröße und Trends werden von den oben genannten Ländern, Vertriebskanälen, Endbenutzern, Konnektivität und JANDI bereitgestellt.

Die im Neuromorphic Computing-Marktbericht behandelten Länder sind der Rest Südamerikas im Rahmen von Nordamerika, den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko, Peru, Brasilien, Argentinien und Südamerika, Deutschland, Italien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Spanien. Niederlande, Belgien und die Schweiz. , Türkei, Russland, Ungarn, Litauen, Österreich, Irland, Norwegen, Polen, übriges Europa, Japan, China, Indien, Korea, Australien, Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Philippinen, Vietnam, übriger asiatisch-pazifischer Raum (APAC) Asien-Pazifik (APAC), Südafrika, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait, Israel, Ägypten, Naher Osten und Rest von Afrika (MEA), das Teil von Naher Osten und Afrika (MEA) ist.

Ein paar Punkte aus dem Inhaltsverzeichnis

Teil 01: Zusammenfassung

Teil 02: Umfang des Berichts

Teil 03: Marktausblick für neuromorphes Computing

Teil 04: Marktgröße für neuromorphes Computing

Teil 05: Marktsegmentierung für neuromorphes Computing nach Produkt

Teil 06: Fünf-Kräfte-Analyse

Teil 07: Kundenumgebung

Teil 08: Geografische Landschaft

Teil 09: Entscheidungsrahmen

Teil 10: Treiber und Herausforderungen

Teil 11: Markttrends

Teil 12: Lieferantenstatus

Teil 13: Lieferantenanalyse

