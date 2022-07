Startseite/Welt/ Taco Bells Big Cheez-It Tostada: Ist die Gesellschaft bereit? Taco Bells Big Cheez-It Tostada: Ist die Gesellschaft bereit?

Fast-Food-Unternehmen haben sich einerseits selbst in eine Ecke gemalt, indem sie bereits die meisten der verrückten Speisekarten erfunden haben. Andererseits können sie den Raum immer weiter erkunden, indem sie superkomisch werden und sich an der natürlichen Ordnung der Dinge rütteln. Wenn man genau darüber nachdenkt, könnte Taco Bell fast jedes neue Gimmick-Special ankündigen, und man wäre zumindest offen für die Idee, dass es echt war und kein Streich. Ich persönlich zuckte also überhaupt nicht zusammen, als CNN mich auf die Existenz einer Big Cheez-It-Tostada aufmerksam machte. Tatsächlich schien es seltsamer, dass diese Nachricht vom Fernsehsender geliefert wurde, der mit den Enthüllungen vom 6. Januar von Wand zu Wand ging.

Taco Bell

testet einen neuen Menüpunkt mit einem beliebten Snack. Die Fast-Food-Kette hofft, dass die Kreation den Erfolg ihrer Doritos-Muscheln wiederholen kann.

)Das Experiment: Ein massiver Cheez-It, der 16 mal ist die Standardgröße, dient als Basis für Taco Bells neue „Big Cheez-It Tostada“. Die Mahlzeit schichtet Rinderhackfleisch, sauren Schrei, Tomaten, Salat und Cheddar-Käse auf dem käsigen Cracker für 2 US-Dollar 16. Laut einer Pressemitteilung wird es als „reichlich kitschiges und nostalgisches, aber dennoch magisch modernes kulinarisches Erlebnis“ beschrieben.

Das zweite Produkt, das Taco Bell testet, ist ein „Big Cheez-It Crunchwrap Supreme“, das die interne Tostada-Schale durch das riesige Cheez-It ersetzt für $4.16. Es ist vollgepackt mit den üblichen Zutaten, darunter Hackfleisch, Nacho-Käse-Sauce, Salat, Tomaten und Sauerrahm.

Nun, bevor Sie zu aufgeregt werden oder planen, gegen Ihr nächstgelegenes Franchise zu protestieren, weil es seine Nase ins Gesicht Gottes schlägt, sollten Sie wissen, dass diese beiden Angebote nur in einem einzigen Taco Bell-Restaurant in Kalifornien erhältlich sein werden für die nächsten zwei wochen. Aber das ist bereits ein Sieg für die Person, die in der TB-Testküche arbeitet, die in ein Meeting kam, ein Stück Papier auf den Tisch legte, auf dem nur „Riesen Cheez-It“ stand, und wegging.

Kapitalismus ist, was er ist, aber irgendetwas an diesem ganzen Cross-Promotion-Experiment fühlt sich an. Früher waren wir total begeistert und haben Fritos aus Liebe zum Spiel in eine BLT geworfen, nicht weil es das Endergebnis verbessern würde. Nennen Sie mich altmodisch, aber ich vermisse die Tage, an denen jemand eine Tostada auf einem fetten Cheez gemacht hat. Es war ein Hinweis darauf, dass die Gruppe in eine 4-Uhr-Bar ging, und ein Hinweis darauf, dass es nicht besonders gut lief.

Vielleicht sind die Dinge jetzt einfach so. Und es wird nicht das Schlimmste auf der Welt sein, wenn sich das durchsetzt – obwohl ich meine Zweifel an der Mischung der Geschmacksprofile habe. Taco Bell war so damit beschäftigt, zu sehen, ob sie so etwas tun sollten, dass sie nie aufhörten und überlegten, ob sie so etwas tun sollten.

Zeit und Geschmack werden ein Urteil fällen.