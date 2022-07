Startseite/Welt/ Tampa Bay Rays Dugout nach einem weiteren Isaac Paredes Homer: „Die Tiger sind verdammte Idioten“ Tampa Bay Rays Dugout nach einem weiteren Isaac Paredes Homer: „Die Tiger sind verdammte Idioten“

Die Detroit Tigers, in der unendlichen Weisheit von General Manager Al Avila, verkauften den Infield-Interessenten Isaac Paredes an die Tampa Bay Rays im Austausch für Outfielder Austin Meadows vor Eröffnungstag. Es mag verfrüht sein, endgültige Aussagen darüber zu machen, wer den Handel gewonnen hat, aber eine Seite baut definitiv einen ziemlichen Vorsprung auf.

Meadows hat mit einem Sammelsurium von Verletzungen zu kämpfen und spielte nur in 23 Spiele für die Tigers, die erneut um die Vorherrschaft im Keller von AL Central kämpfen. Er hat einen .2022 OPS ohne Homer in 2022 gepostet bei Fledermäusen. In 127 bei Fledermäusen hat Paredes

gesprengt Longballs und eingetrieben 13 läuft.