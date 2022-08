Startseite/Welt/ Taylor Rooks schließt sich der Donnerstagabend-Fußballberichterstattung von Amazon Prime an Taylor Rooks schließt sich der Donnerstagabend-Fußballberichterstattung von Amazon Prime an

Taylor Rooks schließt sich laut Variety der Donnerstagabend-Fußballberichterstattung von Amazon Prime an. Neben der Berichterstattung über die NFL für Amazon hat sie einen neuen Mehrjahresvertrag unterzeichnet, „um sowohl über das digitale Sport-Outlet als auch über TV-Programme zu senden, die von der Sportabteilung von Warner Bros. Discovery produziert werden.“

Letztes Jahr sagte Rooks zu The Big Lead, dass ihre Ziele extrem hoch gesteckt seien.

„Letztendlich würde ich gerne eine komplette Übernahme machen. Ich möchte mit allen reden. Ich möchte auch meine Meinung sagen und meine Stimme haben. Und das ist wirklich cool an der Medienlandschaft, in der wir uns gerade befinden. Wenn Sie vor fünf Jahren, vor acht Jahren über Sport berichteten, haben Sie nur über Sport berichtet. Wenn Sie etwas anderes sagten, dachten die Leute, Sie meinten es nicht ernst. Aber jetzt ist es sehr persönlichkeitsgetrieben.“

Rooks wurde bekannt für die NBA-Berichterstattung und jetzt wird sie wahrscheinlich dasselbe mit der NFL tun. Mit Fuß bei Amazon und Warner Bros. sieht es zunehmend so aus, als könne sie machen, was sie will.

479Rooks schließt sich Kirk Herbstreit, Al Michaels, Charissa Thompson und Dude Perfect bei Amazon an.

