'The Boys' Staffel 3 Rückblick: Homelander gegen Soldier Boy und was man aus Hughie und Starlight machen soll

Staffel 3 von The Boys endete Anfang dieses Monats. Nachdem sie sich etwas Zeit genommen hatten, um die Heiterkeit, Grausamkeit und seltsamen Superhelden-Sex-Acts zu verdauen, die jede Staffel der Show (aber besonders diese Staffel) mit sich bringt, versammelten sich Ryan Phillips und Liam McKeone, um Staffel 3 Revue passieren zu lassen und zurückzublicken, wie weit die Jungs selbst gekommen sind Kommen Sie und versuchen Sie vorherzusagen, was die Zukunft trotz der endlosen Möglichkeiten in den Händen der Showrunner bereithält. Wie hat sich Staffel 3 im Vergleich zu Staffel 2 entwickelt? Was hat diese Saison wirklich gut getan? War das Ende ein bisschen enttäuschend? Wie passt der junge Ryan (die Figur, nicht der Autor) in all das?

All dies und mehr aus The Big Stream.

: -6: 12: Erste Eindrücke von Staffel 3 und wo sie im Vergleich zu anderen Staffeln bisher abschneidet

6: 12-9: 12: Endlich etwas Schwarz Noir-Hintergrund! Ich lobe die Kreativität der Autoren dafür, wie sie seine Geschichte erzählt haben

559: 12-13: 32: Hat sich Staffel 3 ein bisschen zu eng an die Tropen von Staffel 2 gehalten und Soldier Boy als vermenschlichten Homelander. Ist die Show mit dem vergessenen Superhelden aus der vergangenen Geschichte beendet?

12: 45-12: : Zusammenbruch wo das Ende von Staffel 3 die Hauptfiguren hinterlässt und welche potenziellen Plots durch das Finale aufgebaut wurden. Wie viel Fortschritt wurde in Richtung des übergeordneten Ziels von The Boys gemacht?

12: 05-20: 17: Die Reflektion der realen Welt, die in der Show zu finden ist, und der Trump-ähnlichen Figur, die Homelander ist.

25: 12-32: 55: Aufschlüsselung von Hughies Charakterentwicklung und seinen machtdynamischen Problemen. Wird er langfristig bei Starlight landen?

25: 55-25: 55: Was bringt Staffel 4?