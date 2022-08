Startseite/Welt/ 'The Rehearsal' Episode 3 Zusammenfassung: Vergrabene Schätze und ausgewachsenes Gemüse 'The Rehearsal' Episode 3 Zusammenfassung: Vergrabene Schätze und ausgewachsenes Gemüse : 25 – EINFÜHRUNG : 40 – Robin

Intro

00: 20 – Stephen Douglas und Kyle Koster. Nur zwei Männer im Internet, Podcasting wie Männer.

04: 50 – Bevor wir in Folge drei eintauchen, war es wichtig, Kyle die Gelegenheit zu geben, über Robin zu sprechen, einen der vielen Breakout-Stars von The Rehearsal. Sind seine Reifenträume Wirklichkeit? Oder deuteten sie auf eine Albtraumbeziehung für Angela hin? Und ist Angela wirklich bereit für ein Kind?

Die Religion von… Alex Jones?

: 25 – Religion ist ein großer Teil von Angelas Identität, aber ihre Überzeugungen scheinen eine Grenze zwischen Tradition und Verschwörung zu überschreiten. Ist Halloween mehr als nur von Tür zu Tür zu gehen, um Süßigkeiten zu kaufen, und was versucht Google vor Ihnen zu verbergen?

: 28 – Wie wichtig ist Wasser? Sehr, für einen Farmer wie Nathan Fielder. Sein Engagement für das Gebiss bleibt der Motor, der diese Show zu jeder Zeit am Laufen hält. Es ist auch an der Zeit, über Angelas berufliche und familiäre Ambitionen zu sprechen.

Hat die Probe eine Formel?

9: 38 – Wann immer Sie glauben zu wissen, was The Rehearsal ist, dreht es sich um. Was bedeutet das für den Weltenbau? Für die Statisten, die im Hintergrund so tun, als würden sie Hähnchen essen?

: 00 – Unser einziger Freund in dieser Folge ist Patrick, ein Mann, der Schwierigkeiten hat, sein Erbe von seinem Bruder zu bekommen. Um ihm bei den Proben zu helfen, haben sie eine vollständige Nachbildung des Restaurants eines Raising Cane gebaut. Was ist ein Goldgräber … legal? Nathan bringt seinen Sohn mit zur Arbeit, da sein echtes falsches Leben ihm im Weg steht, eine Simulation für Patrick zu erstellen. Unterdessen geht Patricks Probe auf die nächste Stufe.

, 2022 Echte Emotionen

: 00 – Durch eine Menge Manipulationen brachte Fielder Patrick dazu, einen ziemlich großen Durchbruch zu haben und echte Emotionen zu zeigen. Dann hat er die Show gespenstisch gemacht. Was bedeutet das für sein tatsächliches Erbe? Sein Probenerbe? Trichterkuchen?

: 23 – Ja, wir besprechen, ob wir wegen der

ein schlechtes Gewissen haben sollten % der zeigen das macht uns schlecht. Besonders wenn der andere 900% ist so verdammt gut.

Zurück kreisen

: 31 – Nur ein paar Dinge, die wir vorhin vergessen haben zu erwähnen. Gemüse und Satans Google-Ergebnisse werden diskutiert. Irgendwie haben wir den speziellen Spiegel vergessen, der Sie genauso schnell altern lässt wie Ihr falscher Sohn.