'The Rehearsal' Review: Diskussion über Nathan Fielders verrückte neue HBO-Show auf 'The Big Stream'

Es gibt absichtlich peinliche Momente und einige echte Fragen dazu Ethik bei der Produktion einer Show wie dieser. Wurden im Namen des Inhalts Grenzen überschritten?

Gedanken zu Die Probe

Hallo große Streamheads! Nathan Fielders neue Show, The Rehearsal

, kam am Freitagabend auf HBO Max an. Der Nachfolger von Nathan For You nimmt Fielders einzigartige Comedy- und Lebensratschläge und wendet sie auf Menschen statt auf Unternehmen an. Die Ergebnisse der ersten Folge sind erschreckend, urkomisch und zumindest denkwürdig. Wenn Sie es nicht gesehen haben, was machen Sie hier?

Wenn Sie die erste Folge mit dem Titel „Orangensaft, kein Fruchtfleisch“ gesehen haben, dann gut komm mit mir und du wirst in eine Welt der reinen Vorstellungskraft sehen…

Im Kern , handelt die Serie von Nathan Fielder, der Menschen hilft, sich auf große Momente in ihrem Leben vorzubereiten. Es ist eine ziemlich gewöhnliche Idee, aber wenn man Fielders halb böses Genie, halb Kanadier mit einem Abschluss von einer der besten kanadischen Business Schools, hinzufügt, bekommt man eine der verdrehtesten Semi-Reality-Shows aller Zeiten.